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Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi Toplantısı

Büyükşehir Belediye Meclisi, Belediye Başkanı Mansur Yavaş başkanlığında toplandı- Belediye Meclisi Başkanvekili Fatih Ünal: -"İşçilerimiz bayramda ikramiye verilmediği için mağdur olmuştur. İşçilerin ikramiyelerinin verilmesini talep ediyoruz"

13 Haziran 2019 Perşembe 22:55
Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi Toplantısı

ANKARA (AA) - Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi Başkanvekili Fatih Ünal, "İşçilerimiz bayramda ikramiye verilmediği için mağdur olmuştur. İşçilerin ikramiyelerinin verilmesini talep ediyoruz." dedi.

Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi toplantısında belediye işçilerine ikramiye verilmemesi ile belediyenin verdiği ihaleler tartışma konusu oldu.

Büyükşehir Belediye Meclisi Başkanvekili Fatih Ünal, gündem dışı söz alarak yaptığı konuşmada, belediye işçilerine her yıl dini bayramlarda ikramiye verildiğini ancak yeni dönemde bu uygulamadan vazgeçildiğini ifade etti. Başkan Mansur Yavaş'ın işçilere ikramiye ödenmesi yönünde talimat vermediğini, 20 bine yakın işçinin ikramiyesiz bir şekilde bayramı geçirdiğini ifade eden Ünal, "İşçilerimiz bayramda ikramiye verilmediği için mağdur olmuştur. İşçilerin ikramiyelerinin verilmesini talep ediyoruz. Ayrıca işçilerin üç aylık EGO otobüs kartlarına ödeme yapılmıyormuş. Bununla ilgili katkınızı istirham ediyoruz." diye konuştu.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ise Ünal'a cevaben yaptığı değerlendirmede, bütçenin uygun olmadığını söyledi.

- "Hiç katılmayan bir firmaya ihale verdiniz"

Bu arada AK Parti Grubunun 2016, 2017, 2018 ve 2019 yıllarında yapılan ihalelerin araştırılması yönünde komisyon kurulması için verdiği önerge oy birliğiyle kabul edildi.

AK Parti Grup Başkanı Mümin Altunışık, Araştırma Komisyonunun kurulması için verilen önerge üzerine yaptığı konuşmada, belediye ihalelerini tartışmaya açtı.

Altunışık, belediye ihalelerinin canlı yapıldığını ancak ihalelerin başka firmalara verildiğini iddia etti. Canlı yayında yapılan ihalelere katılarak en yüksek kırımı veren firmaların ihaleyi almadığını öne süren Altunışık, "Bu ihalelerin kaç tanesini canlı yayında, kaç tanesini kapalı kapılar arkasında verdiniz. (Mansur Yavaş) 24 firmanın girdiği ihaleyi katılımcıların herhangi birine vermezken hiç katılmayan bir firmaya verdi mi? Evet biz söyleyelim hiç katılmayan bir firmaya ihale verdiniz. Ayrıca şunu da merak ediyoruz. Kaç ihaleyi kapalı kapılar arkasında başka firmalara verdiniz? Kaç ihaleyi canlı yayındaki fiyatları değiştirerek verdiniz?" diye sordu.

- "Belediyenin tümüyle şaibelerden arınmasını istiyoruz"

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Yavaş ise mevsimsel durumlardan dolayı acil yapılması gereken ihaleler arasında yer alan park bahçe ihalelerinin en yüksek kırımı veren firmalara verildiğini kaydetti. Yavaş, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Eğer yapılan işler içerisinde herhangi bir suistimal iddiası yada başka bişey var ise sizden önce bu konuda savcılığa suç duyurusunda bulunacak olan benim. Biz belediyede bişey yapmak istiyoruz. Başından itibaren asfalt ihalesi dahil normal miktarın üzerindeki haleleri öncelikle internet üzerinden yayımlayarak herkesin gerekli teklifini vermesini ve artık Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin tümüyle şaibelerden arınmasını istiyoruz. Bütün amacımız budur."

- Muhtarlar için daire başkanlığı kuruldu

Öte yandan Muhtarlıklar Daire Başkanlığı kurulması yönünde verilen başkanlık yazısı teklifi, oy birliğiyle kabul edildi.

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Haber Tarihi: 13 Haziran 2019 Perşembe 22:55
  1. Ankara Büyükşehir Belediyesi
  2. meclis toplantısı

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