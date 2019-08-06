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Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi toplandı

Ağustos ayı ilk oturumunda belediye şirketlerinde çalışan işçilerin ikramiye ödemeleri, 2020 yılı toplu taşıma kartlarının ve vize bedellerinin belirlenmesi gibi konular ele alındı

06 Ağustos 2019 Salı 22:03
Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi toplandı

ANKARA (AA) - Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi, Ağustos ayı ilk oturumu yapıldı.

Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş başkanlığında gerçekleştirilen toplantıda, emeklilikte yaşa takılanların sorunları, belediye şirketlerinde çalışan işçilerin ikramiye ödemeleri, 2020 yılı toplu taşıma kartlarının ve vize bedellerinin belirlenmesi gibi konular ele alındı.

AK Parti Altındağ Belediye Meclisi Üyesi Sinan Burhan verdiği önergede, emeklilikte yaşa takılan vatandaşların sorunlarının çözümünde Mansur Yavaş'ın ne gibi faaliyetlerinin olacağını sordu.

Yavaş, bu konudaki sözlerine açıklık getirerek, seçimden önce emeklilikte yaşa takılanların genel sağlık sigortalarını ödeyeceğini söylediğini, televizyonda bunun haricinde bir tek konuşması bulunmadığını kaydetti.

Toplantıda AK Parti Grup Başkanvekili Mümin Altunışık, Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'a belediyeye bağlı şirketlerin yöneticilerinin istifa etmediği yönünde açıklamaları olduğunu hatırlattı.

Altunışık, "Şunu ifade ettiniz, (Belediyeye bağlı iştirakler) 'şirketleri vermediniz.' Şunu bir kere tam olarak ortaya çıkaralım. En kısa zamanda AK Parti olarak gerekli tarihler içerisinde bütün şirketlerden arkadaşlarımız çekilecek, bunu da burada ifade edeyim." diye konuştu.

Toplantının birinci oturumunda genel bütçeden yaptırılan inşaatlardan ücret alınmamasına ilişkin başkanlık yazısı görüşülmek üzere hukuk komisyonuna sevk edildi.

Ayrıca EGO Genel Müdürlüğünce 2020 toplu taşıma kartlarının ve vize bedellerinin belirlenmesine ilişkin başkanlık yazısı ise oy birliğiyle ikinci oturuma bırakıldı.

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Haber Tarihi: 06 Ağustos 2019 Salı 22:03
  1. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş
  2. Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi

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