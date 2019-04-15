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Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi toplandı

Meclisin bugün yapılan oturumunda belediyenin yanı sıra EGO ve ASKİ genel müdürlüklerinin 2018 yılı faaliyet raporları oy çokluğuyla kabul edildi

15 Nisan 2019 Pazartesi 20:25
Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi toplandı

ANKARA (AA) - Ankara Büyükşehir Belediye Meclisinin bugün yapılan oturumunda belediye, EGO ve ASKİ genel müdürlüklerinin 2018 yılı faaliyet raporları görüşülerek oylandı.

Büyükşehir Belediye Meclisi, Mansur Yavaş başkanlığında toplandı.

Dün yapılan ikinci toplantı tutanağının oy birliğiyle kabul edildiği oturumda daha sonra 2018 yılı faaliyet raporlarının görüşülmesine başlandı.

Yasa gereği Yavaş'ın koltuğunu devrettiği Büyükşehir Belediyesi Birinci Başkanvekili Fatih Ünal, konuşma talep eden meclis üyelerine söz hakkı verdi.

Bu kapsamda söz alan AK Parti'den Meral Bozoğlu, CHP'den Haydar Demir, İYİ Parti'den Adnan Beker, MHP'den Fikret Karadavut önceki dönem görev yapan belediye başkanları Melih Gökçek, Mustafa Tuna ve belediye personeline teşekkür etti.

Yenimahalle Belediye Meclis Üyesi AK Partili Mehmet Emin Ayaz da Ankara'ya daha iyi hizmet edilmesi için gece gündüz çalışacaklarını belirtti.

Altındağ Belediye Meclis Üyesi AK Partili Sinan Burhan da Mansur Yavaş'ın seçim çalışmaları kapsamında emeklilikte yaşa takılanların (EYT) sorununu çözeceğini vadettiğini hatırlatarak "EYT'lilerin sorunlarını çözecek misiniz? 700 bin EYT'li sorunlarını çözmenizi bekliyor. Biz meclis üyelerine, 'Sayın Mansur Yavaş bizim sorunlarımızı ne zaman çözecek?' diye soruyorlar. EYT'lilerin sorunlarını çözecek misiniz, bize bu soruyu soranlara ne cevap verelim?" ifadelerini kullandı.

Daha sonra yapılan oylamada faaliyet raporları, oy çokluğuyla kabul edildi.

Oylamanın ardından başkanlık divanına geçen Yavaş, önceki belediye başkanları adına teşekkürleri kabul etti.

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Haber Tarihi: 15 Nisan 2019 Pazartesi 20:25
  1. Ankara Büyükşehir Belediyesi
  2. Mansur Yavaş
  3. meclis toplantısı
  4. meclis üyeleri

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