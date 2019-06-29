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Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Yavaş’dan ticaret sicili değerlendirmesi

Ankara Büyük Şehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, ticaret sicili ile ilgili, "Bu yetkinin belediye meclislerine verilmesi yönündekanun taslağı hazırlanıyor.

29 Haziran 2019 Cumartesi 16:28
Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Yavaş’dan ticaret sicili değerlendirmesi

Ankara Büyük Şehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, ticaret sicili ile ilgili, "Bu yetkinin belediye meclislerine verilmesi yönündekanun taslağı hazırlanıyor. Şimdi kanun taslağı hazırlandığına göre demek ki yetki belediye başkanında. Bunun tartışılacak bir tarafı yok" değerlendirmesini yaptı.


Ankara Büyükşehir Belediye konferans salonun da yapılan genel kurulda, yeni Kent Konseyi yönetimi seçildi. Genel Kurul’a Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Grup Başkan Vekili, Ankara Ticaret Odası Başkanı, Oda ve Borsa yöneticileri, Organize Sanayi Bölgesi, Teknokent temsilcileri, Muhtarlar ve örgenciler katıldı.


“Konseyi’nin şehrimiz açısından ne kadar önemli olduğunun farkındayım”


Kent Konseyinde konuşmalarını gerçekleştiren Yavaş, “Yönetim anlayışım gereği, meşvereti önemsiyorum. Yerel demokrasinin güçlü bir enstrümanı olarak Kent Konseyi’nin, istişareye merkeze alan ortak bir akıl mekanizması işlevi göreceğine inanıyorum. Kent Konseyi’nin şehrimiz açısından ne kadar önemli olduğunun farkındayım” şeklinde konuştu.


“Ankara Kent Konseyi, Başkent Konseyi’dir”


Kent konseyinin Büyükşehir Belediyesinin hizmetlerine yön tahin edebileceğini ifade eden Yavaş, ”Özellikle altını çiziyorum; burası politik bir topluluk değildir. Ankara Kent Konseyi,Başkent Konseyi’dir. Başkent Konseyi’nin partisi Ankara’dır. Konsey ve konseyin altında oluşturulacak meclisle, çalışma kozaları, parti grubu gibi davranmayacaktır. Kent Konseyi, iş birliği ağını genişleterek güçlü kent modellemesinekatkı sağlayacaktır. Dezavantajlı grupların Konsey faaliyetlerine katılımı ve adaptasyonunu bu noktada çok önemli. Başkent Konseyi; görev, fonksiyon ve amaçları çerçevesinde Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin hizmetlerine yön tahin edebilecek” ifadelerini kullandı.


Basın mensuplarının sorularını cevaplayan Mansur yavaş, ticaret siciliyle ilgili konuştu. Yavaş, “Tabii onlar siyasi kararlar. Aynı ticaret sicil müdürünün daha önceki görüşleri sorulduğu zaman yetkili belediye başkanı görüşleri de var. Kanun açık. Bu yetkinin belediye meclislerine verilmesi yönündekanun taslağı hazırlanıyor. Şimdi kanun taslağı hazırlandığına göre demek ki yetki belediye başkanında. Bunun tartışılacak bir tarafı yok” dedi.


Canlı yayınlanan ihaleler hakkında konuşan Yavaş, “Herkesin gözü önünde ihaleler yapılıyor. Hatta ileri gidip doğrudan temin ilgili bir yazılım satın almasıyla internet üzerinden Türkiye’deki aynı malı satan herkese ulaşacak şekilde yapıyı yapmaya çalışıyoruz. Bunun arkasında herhalde elektronik ihale olacak. Türkiye de ilk defa biz yapacağız. Belediyelerle anılan yolsuzluk iddiaları daortadan kaldıracağız” diye konuştu.

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Haber Tarihi: 29 Haziran 2019 Cumartesi 16:28
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