Ankara bürokrasisinden Aksaray ziyareti

Devlet Personel Başkan Yardımcıları Adem Dinç ve Erdal Aydın ile Adalet Bakanlığı Personel Genel Müdür Yardımcısı İsmail Ayaz ve beraberindeki heyet bir dizi ziyaret için Aksaray’a geldi.

Ziyaretlerinde Kültürpark Yönetim Kurulu Başkanı Erdal Kara tarafından misafir edilen heyet, Aksaray ve çevresini gezdi. Ankara bürokrasisi heyeti özellikle Aksaray’ın kültürel, tarihi ve turistik mekanlarını gezdi. Aksaray halkının vazgeçilmez sosyal yaşam alanı Kültürpark gezisi ile başlayan heyet, daha sonra Ulu Cami, Eğri Minare ve Somuncu Baba Külliyesi’ni ziyaret etti. Aksaray’ın önemli bir turizm merkezi olduğunu ifade eden Ankara heyeti Ihlara ve Hasan Dağ bölgesine de hayran kaldı. Ihlara’da Aksaray’ın kaplıca turizmindeki öncüsü olan Ihlara Termal Tatil Köyü’nde konaklayan heyet Aksaray’ın her alanda dikkat çeken bir il olduğunu söyledi.

Şehir merkezinde Kültürpark ile başlayan turizm hareketliliğinin kültürel manada zenginleşerek tüm bölgede etkili bir şekilde hissedildiğini söyleyen heyet, “Aksaray tarihi ve kültürel dokusuyla önemli bir konumda. Bu potansiyelin daha güzel işlenmesi ve değerlendirilmesiyle bu alanda önemli gelişmeler yaşanır. Merkezde önemli eserler var. Çevresi ise yerli ve yabancı turistlerin adeta cazibe merkezi olmuş. Bizler de Aksaray’ın bu değerlerinin Ankara’da ki sesi olacağız” dedi.