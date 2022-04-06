Ankara’da akşam ezanının bugün saat kaçta okunacağı merak ediliyor. Peki, Ankara’da bu akşam ezan kaçta okunacak, oruçlar ne zaman açılacak?

Ankara bugün iftar saat kaçta? 6 Nisan Çarşamba Ankara akşam ezanı vakti:

Ankara’da 6 Nisan Çarşamba akşamı oruçların saat kaçta açılacağı merak ediliyor. Ankara'da 6 Nisan Çarşamba günü iftar saat 19.24'te yapılacak.

Ankara 7 Nisan Perşembe iftar saat kaçta?

Ankara'da 7 Nisan Perşembe günü iftar saat 19.25'te yapılacak.

Ankara 8 Nisan Cuma iftar saat kaçta?

Ankara'da 8 Nisan Cuma günü iftar saat 19.26'da yapılacak.

Ankara 9 Nisan Cumartesi iftar saat kaçta?

Ankara'da 9 Nisan Cumartesi günü iftar saat 19.27'de yapılacak.

Ankara 10 Nisan Pazar iftar saat kaçta?

Ankara'da 10 Nisan Pazar günü iftar saat 19.28'te yapılacak.

Ankara 11 Nisan Pazartesi iftar saat kaçta?

Ankara'da 11 Nisan Pazartesi günü iftar saat 19.29'de yapılacak.

Ankara 12 Nisan Salı iftar saat kaçta?

Ankara'da 12 Nisan Salı günü iftar saat 19.30'da yapılacak.

Kimler oruç tutmakla yükümlüdür?



İslam’a göre, bireyin sorumlu olmasının temel şartları müslüman, akıllı ve ergenlik çağına ulaşmış olmaktır. Dolayısıyla bu şartlar, oruç ibadeti ile sorumlu olmanın da şartlarıdır. Buna göre, bir kimsenin Ramazan ayında oruç tutmasının farz olması için öncelikle müslüman ve âkil-bâliğ olması gerekir.

İbadetlerle yükümlü olma şartlarını taşıdığı hâlde bazı özel durumlardaki kimselere oruç tutmama ruhsatı verilmiştir.

İbadetlerle yükümlü olmamakla birlikte ergenlik yaşına gelmeyen çocukların alıştırılmak ve ısındırılmak maksadıyla namaz kılmaları ve oruç tutmaları teşvik edilir. Nitekim Hz. Peygamber (s.a.s.), yedi yaşından on yaşına kadarki sürede çocuğun namaza alıştırılmasını önermiştir.