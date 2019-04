Ankara Bölgesi Veteriner Hekimler Odasından Batıken’te yaşanan katliama tepki

Ankara Bölgesi Veteriner Hekimler Odası Başkanı Hüseyin Tanrıverdi, dün gece Ankara Batıkent’te sokak hayvanlarının zehirlenerek öldürülmesine tepki göstererek, TBMM’de bekleyen hayvan hakları kanununun acilen çıkarılması gerektiğini söyledi.

Ankara Bölgesi Veteriner Hekimler Odası Başkanı Hüseyin Tanrıverdi, dün gece Ankara Batıkent’te sokak köpeklerinin zehirlenerek öldürülmesine ilişkin açıklamada bulundu. Tanrıverdi, ’’Dün gece Ankara Batıkent’te sokaklarda yaşayan hayvanların zehirlenerek öldürüldüğü duyumunu aldık. Sonrasında bölgede bulunan veteriner hekimler, vatandaşlar veklinik sahibi meslektaşlarımız ile irtibata geçerek olayla ilgili detayları öğrenmeye çalıştık. Çok vahim bir durumla karşı karşıyayız. Sahipsiz, sokaklarda yaşamak zorunda kalan 7 tane köpek katledilmiş. Sayısı tespit edilemeyen birçok hayvan da veteriner kliniklerimizde tedavi altındadır’’ ifadelerini kullandı.

’’TBMM’de bekleyen hayvan hakları kanununu acilen yasalaştırın’’

Yaşanan katliamı şiddetle kınadıklarını ve olayın faillerinin bir an önce yakalanıp adalet önünde hesap vermesini istediklerini vurgulayan Tanrıverdi, ’’Hayvanöldürmekle insan öldürmenin arasında fark yoktur. Tüm siyasi partilere ortak çağrımızdır. TBMM’de bekleyen hayvan hakları kanununu acilen yasalaştırın. Hayvana şiddet uygulayan istisnasız herkes en ağır şekilde cezalandırılsın. İnsan öldüren bir kişi hangi şekilde yargılanıyorsa hayvan katleden insanlar da o şekilde yargılansınlar. Türkiye genelinde 10 milyon civarında sokak hayvanı bulunmaktadır. Üzülerek söylüyorum ki tüm sokak hayvanları katledilme ile karşı karşıyadır. 10 milyon hayvan her an ölüm korkusu ile yaşamaktadır. Batıkent’te yaşanan olayın aynısını tüm ülkemizde farklı il ve ilçelerde her an duyabiliriz. Maalesef belediyelerin, Tarım ve Orman Bakanlığının sahipsiz sokak hayvanlarının yaşamları için ayırdıkları bütçe yetersizdir. Veteriner hekimler olarak devletin bütçesinin yetersizliğinden kaynaklı sorunlar nedeniyle sürekli vatandaş ile tartışma halindeyiz. Size soruyorum, yeterli sayıda barınak yok ise, yeterli sayıda veteriner hekim istihdam edilmiyor ise, hayvanların sağlığı, bakımı, beslenmesi için yeterli ilaç, aşı, yiyecek alınmıyorsa bu mesele nasıl çözülecek?’’ dedi.

Vatandaşların gönüllülük esasına dayalı olarak sokak hayvanlarına bakmaya çalıştıklarını belirten Tanrverdi, bunun sürdürülebilir bir politika olmadığını ve devletin acilen bu sorunu milli mesele haline getirerek geniş kapsamlı bir toplantı yapması gerektiğinin altını çizdi. Tüm ülke genelinde sokaklarda yaşayan hayvan sayısının tespit edilerek, belirlenen sayı üzerinden gerekli maddi bütçenin acilen ayrılması gerektiğine değinen Tanrıverdi, veteriner hekim istihdamının artırılması gerektiğini dile getirdi. Tanrıverdi, Veteriner Hekim Odalarının kontrolünde özel veteriner klinikleri ile yapılacak anlaşmalar sonucunda sokak hayvanlarının sağlığı, bakımı için ayrılan bütçeden kliniklere de pay ayrılmasının önemini belirtti. Hayvansever derneklerin faaliyetlerinin İçişleri Bakanlığı tarafından yeniden incelenmesi gerektiğini kaydeden Tanrıverdi, hayvanı önce sahiplenip, bir süre sonra sokağa bırakan kişilere de hapis cezası verilmesinin daha etkili olacağını dile getirdi.