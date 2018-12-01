Ankara Barosu Başkanı Sağkan'dan HSK Başkan Vekili Yılmaz'a ziyaret

Ankara Barosundan yapılan açıklamaya göre, Sağkan'a ziyaretinde, Ankara Barosu Saymanı Hava Orhon ile yönetim kurulu üyelerinden Meltem Akyol, Çağrı Eryılmaz ve Cem Aksu eşlik etti.

Sağkan, Yılmaz'a, avukat, hakim, savcı ve kalem personelinin aralarındaki iletişimin güçlendirilmesi, yaşanan sorunların önlenmesi amacıyla Etik Kurulu oluşturulması önerisinde bulundu.

Ankara Barosu Başkanı Sağkan'ın, birden fazla duruşmanın aynı saatte verilmesi, duruşmalara geç başlanması, duruşma saatlerinin sarkması ve gerekçeli kararların çok uzun sürede yazılması gibi sorunlar yaşandıklarını iletmesi üzerine Yılmaz, bunların çözümü için gerekli girişimlerde bulunulacağını belirtti.