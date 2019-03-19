"Ankara AKM Millet Bahçesi 2020'de hizmete açılacak" Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum, Ankara AKM Millet Bahçesi'nin 2020 yılında hizmete açılacağını bildirdi.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum, Ankara AKM Millet Bahçesi'nin 2020 yılında hizmete açılacağını bildirdi.

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