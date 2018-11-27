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Ankara AK Parti Büyükşehir Belediye Başkan adayı son dakika belli oldu AK Parti Ankara ilçe belediye adayları

AK Parti 31 Mart 2019 yerel seçimler için sandıkta milletin oyunu alacak belediye başkan adayları son dakika açıklanıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ankara ve İzmir belediye başkan adaylarının da aralarında olduğu 20 ilin belediye başkan adaylarını açıkladı. AK Parti’nin kalesi olan Ankara’da AK Parti Büyükşehir Belediye Başkan adayları 2019 kim olduğu merak ediliyor. AK Parti Ankara belediye başkan adayları son dakika kim?

27 Kasım 2018 Salı 12:42
Ankara AK Parti Büyükşehir Belediye Başkan adayı son dakika belli oldu AK Parti Ankara ilçe belediye adayları

AK Parti 31 Mart 2019 yerel seçimler için sandıkta milletin oyunu alacak belediye başkan adayları son dakika açıklanıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ankara ve İzmir belediye başkan adaylarının da aralarında olduğu 20 ilin belediye başkan adaylarını açıkladı. AK Parti’nin kalesi olan Ankara’da AK Parti Büyükşehir Belediye Başkan adayları 2019 kim olduğu merak ediliyor. AK Parti Ankara belediye başkan adayları son dakika kim?

 

Türkiye 2019 yerel seçimler için sandık başına gidecek. Yerel seçimlerin yaklaşmasıyla birlikte siyasi partiler aday belirleme çalışmalarına hız verdi. AK Parti ile MHP yerel seçim 2019 için birlikte ittifak yaparak seçimlere girme kararı aldı. MHP lideri Devlet Bahçeli, yaptığı açıklamada Cumhur İttifakı kapsamında İstanbul, Ankara ve İzmir’de aday göstermeyeceklerini açıkladı. MHP’nin Ankara’da aday göstermeyeceklerini açıklamasından sonra AK Parti Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı kim olduğu merak ediliyor. AK Parti Ankara belediye başkan adayları 2019 listesi kim olacak merak edilirken, Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adaylarını son dakika açıklıyor. Ankara AK Parti Büyükşehir Belediye Başkan adayı kim? AK Parti Ankara belediye başkanı kim oldu? Son dakika gelişmesi yaşanıyor. AK Parti Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı AK Parti Teşkilatlardan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki oldu.

 

 

Haber Tarihi: 27 Kasım 2018 Salı 12:42
  1. İzmir
  2. İstanbul
  3. Ankara
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