Ankara-Afyonkarahisar karayolu üzerinde trafik denetimleri

Sivrihisar Kaymakam Vekili Soykan, bayram öncesi trafik denetimlerini yerinde inceledi

Ramazan Bayramı dolayısıyla; karayollarında güvenlik tedbirlerini en üst düzeye çıkarılması, trafikte seyir halinde bulunan sürücülerin trafik kurallarına uyması, çocuklarda trafik kültürünün ve bilincinin yerleştirilmesi amacıyla İçişleri Bakanlığı tarafından bayram öncesi bir dizi tedbirler alındı.

Bu kapsamda, uygulamaya konulan “Bu Yolda Hep Birlikteyiz” projesinin devamı niteliğini taşıyan “Dikkat Sizden Notlar Bizden” projesi doğrultusunda Sivrihisar Bölge Trafik Denetleme İstasyon Amirliği karşısında bulunan Ankara-Afyonkarahisar karayolu üzerindeki kontrol noktasında, Eskişehir Vali Yardımcısı ve Sivrihisar Kaymakam Vekili İsmail Soykan, Ramazan Bayramı tatili nedeniyle yola çıkan sürücülerin güvenli yolculuk yapmaları için trafik denetim ve uygulamalarını yerinde inceledi.

Sürücülerin ve araç içerisinde bulunan vatandaşların bayramını kutlayan Vali Yardımcısı Soykan, sürücülerden; seyir halinde iken cep telefonu kullanmamalarını, emniyet kemerlerini bağlamalarını, aşırı hız yapmamalarını ve trafik kurallarına uymalarını istedi.

Denetim için durdurulan araçlarda bulunan çocuklara, ebeveynlerinin trafik güvenliği ile ilgili yaptıkları hataları değerlendirebilmeleri için onlara karne dağıtan Vali Yardımcısı Soykan, vatandaşlarımızın en değerli varlıkları olan çocuklarımızı trafik konusunda daha duyarlı bir hale getirip, farkındalık ve bilinç oluşturmayı amaçladıklarını söyledi. Çocuklardan, ebeveynlerinin trafik ihlali yapmaları halinde hemen uyarmalarını isteyen Vali Yardımcısı Soykan, çocuklara günün anısına bayram hediyesi olarak oyuncak ve çeşitli hikâye kitapları verdi.