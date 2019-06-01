0553 313 94 23

Ankara-Afyonkarahisar karayolu üzerinde trafik denetimleri

.

01 Haziran 2019 Cumartesi 15:15
Ankara-Afyonkarahisar karayolu üzerinde trafik denetimleri

Sivrihisar Kaymakam Vekili Soykan, bayram öncesi trafik denetimlerini yerinde inceledi


Ramazan Bayramı dolayısıyla; karayollarında güvenlik tedbirlerini en üst düzeye çıkarılması, trafikte seyir halinde bulunan sürücülerin trafik kurallarına uyması, çocuklarda trafik kültürünün ve bilincinin yerleştirilmesi amacıyla İçişleri Bakanlığı tarafından bayram öncesi bir dizi tedbirler alındı.


Bu kapsamda, uygulamaya konulan “Bu Yolda Hep Birlikteyiz” projesinin devamı niteliğini taşıyan “Dikkat Sizden Notlar Bizden” projesi doğrultusunda Sivrihisar Bölge Trafik Denetleme İstasyon Amirliği karşısında bulunan Ankara-Afyonkarahisar karayolu üzerindeki kontrol noktasında, Eskişehir Vali Yardımcısı ve Sivrihisar Kaymakam Vekili İsmail Soykan, Ramazan Bayramı tatili nedeniyle yola çıkan sürücülerin güvenli yolculuk yapmaları için trafik denetim ve uygulamalarını yerinde inceledi.


Sürücülerin ve araç içerisinde bulunan vatandaşların bayramını kutlayan Vali Yardımcısı Soykan, sürücülerden; seyir halinde iken cep telefonu kullanmamalarını, emniyet kemerlerini bağlamalarını, aşırı hız yapmamalarını ve trafik kurallarına uymalarını istedi.


Denetim için durdurulan araçlarda bulunan çocuklara, ebeveynlerinin trafik güvenliği ile ilgili yaptıkları hataları değerlendirebilmeleri için onlara karne dağıtan Vali Yardımcısı Soykan, vatandaşlarımızın en değerli varlıkları olan çocuklarımızı trafik konusunda daha duyarlı bir hale getirip, farkındalık ve bilinç oluşturmayı amaçladıklarını söyledi. Çocuklardan, ebeveynlerinin trafik ihlali yapmaları halinde hemen uyarmalarını isteyen Vali Yardımcısı Soykan, çocuklara günün anısına bayram hediyesi olarak oyuncak ve çeşitli hikâye kitapları verdi.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 01 Haziran 2019 Cumartesi 15:15
  1. kitap
  2. kültür

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Büyükşehir şehitleri unutmadı
    1. Büyükşehir şehitleri unutmadı
    2. Eylem arayışındaki DAEŞ'lilere baskın!
    3. Kuşadası Belediyesi mali disiplin..
    4. Kâbe'deki görüntü İngiliz'i büyüledi
    5. 15 Temmuz Demokrasi Otogarı’nda Bayram..
    6. Vali Akbıyık, yaralı askerleri ziyaret..
    7. Halit Ergenç'e trafikte saldırı!
    8. Çocuklar sınava girdi veliler dua okudu
    9. Operasyonda 1 ton 300 kilo kaçak..
    10. Fenerbahçe Kulübü, Nihat Özdemir'i..
    11. Konya’da otomobiller çarpıştı: 8 yaralı
    12. Bosna’daki göçmen kampında yangın
    13. Hastane yönetiminden okuma..
    14. Bosna Hersek’te göçmen kampında büyük..
    15. Resmen duyurdular! İşte Fenerbahçe'nin..
    16. Ordu’da dilenci operasyonu
    17. Mangonun faydaları saymakla bitmiyor
    18. ABD'de belediye çalışanı dehşet saçtı!..
    19. Jandarma, Bodrum’da helikopterle..
    20. Uluslararası öğrenciler Kadir..
    21. Galatasaray'dan Krepin Diatta bombası
    22. Tutuşan ot balyaları güçlükle..
    23. Öğrencilerden yaşlılara bayram tıraşı
    24. Bakan Kasapoğlu'ndan Nihat Özdemir'e..
    25. Yaralı yavru kediler için gece..
    26. CHP’nin adayını destekleyecek olan..
    27. Maltepe Fındıklı Mahallesi’nde bir..
    28. "Kalkınma ve reform hükümeti olma..
    29. Tokat’a şehit ateşi düştü
    30. Malatya’da huzur ve trafik uygulaması
    Erdoğan'a sürpriz davet! Bakan Pakdemirli aracı oldu
    Erdoğan'a sürpriz davet! Bakan Pakdemirli aracı oldu
    Bu tehdidi beklemiyorlardı! İran'ın hamlesi düşmanı şaşırttı
    Bu tehdidi beklemiyorlardı! İran'ın hamlesi düşmanı şaşırttı
    Ünlü restoranda 19 yaşındaki kadın garsondan müşterilere tuzak!
    Ünlü restoranda 19 yaşındaki kadın garsondan müşterilere tuzak!
    Aracı olanlar dikkat! Resmi Gazete'de yayımlandı
    Aracı olanlar dikkat! Resmi Gazete'de yayımlandı
    Milli Gazete, Karar, Yeni Asya İmamoğlu’nun sözcüsü oldu... CHP’li aday, bu ilanı solculara veremedi!
    Milli Gazete, Karar, Yeni Asya İmamoğlu’nun sözcüsü oldu... CHP’li aday, bu ilanı solculara veremedi!

    Günün Karikatürü

    1 Haziran 2019
    Komünist 'Başkan' şehit ailesini hedef aldı!
    Komünist 'Başkan' şehit ailesini hedef aldı!
    Diriliş Ertuğrul'un yapımcısı ilk kez konuştu! Yeni sezonda bir detay dikkat çekti
    Diriliş Ertuğrul'un yapımcısı ilk kez konuştu! Yeni sezonda bir detay dikkat çekti