Ankara adliyesinde Tahir Elçi için basın açıklaması

Ankara Barosundan bir grup avukat, terör saldırısı sonucu hayatını kaybeden Diyarbakır Barosu Başkanı Tahir Elçi için adliyede basın açıklaması yaptı.

Adliye girişinde toplanan Özgürlükçü Çağdaş Avukatlar grubu üyeleri, Elçi'nin 3. ölüm yılı dolayısıyla "Seni unutmayacağız" yazılı pankart açıp açıklama yapmak istedi.

Adliye önünde güvenlik önlemi alan polis, izinsiz olduğu gerekçesiyle açıklamaya müsaade etmedi. Avukatlar, güvenlik güçlerinin tutumunu alkış ve sloganlarla protesto etti.

Anonslarla eylemin yasal olmadığını bildiren ve gruptakilerden dağılmalarını isteyen güvenlik güçleri, uyarıya rağmen dağılmayan avukatlara müdahale etti.

Gruptakiler, güvenlik güçlerinin müdahalesi üzerine adliye binasına girdi.

Ankara Barosunun adliye binasındaki bürosunun önünde açıklama yapan avukatlar, Tahir Elçi'yi andı.

Güvenlik güçlerinin tutumuna da tepki gösteren avukatlar daha sonra baro önünden ayrıldı.