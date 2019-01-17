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AK Parti Ankara adayı Özhaseki'den taksi durağı ziyareti

AK Parti'nin Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mehmet Özhaseki, Çankaya ilçesindeki VİP Taksi Durağı'nı ziyaret ederek vatandaşlarla dertleşti.

17 Ocak 2019 Perşembe 15:54
AK Parti Ankara adayı Özhaseki'den taksi durağı ziyareti

AK Parti Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mehmet Özhaseki, "Dünya başkentleri içerisinde turizmden en az istifade eden şehirlerden biri Ankara'dır. Yeni bir anlayış ve mantıkla yepyeni bir hizmet dönemi başlıyor." dedi.

Çankaya ilçesindeki VİP Taksi Durağı'nı ziyaret eden Özhaseki, burada  yaptığı konuşmada, ömrünün belediyecilik ve hizmetle geçtiğini, başkentin ticaret, sanayi, kültür sanat ve sporda birinci olması gerektiğini ifade etti.

"Yepyeni bir hizmet dönemi başlıyor"

Özhaseki, Ankara'nın turizmden en az istifade eden başkentlerden biri  olduğuna dikkati çekerek, "Burada sağlık, termal, doğa ve inanç turizmi olur.  Bunların da yolları var. Benden önce yapıldı ama şimdi yeni bir dönem başlıyor.  Yeni bir anlayış ve mantıkla yepyeni bir hizmet dönemi başlıyor." ifadesini  kullandı.

UEFA standartlarında stat sözü

Ankara'da spor alanları konusunda birçok sıkıntının bulunduğunu dile getiren Özhaseki, başkentte UEFA standartlarında bir stat inşa etme sözü verdi.

Taksicilerin UBER'e ilişkin şikayetlerini dinleyen Özhaseki, bu  konuyla hükümetin ilgilendiğini ve süreci takip edeceğini kaydetti.

Ziyarette, taksiciler Özhaseki'ye Ankaragücü atkı ve formasını hediye  etti.

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Haber Tarihi: 17 Ocak 2019 Perşembe 15:54
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  2. Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı
  3. Mehmet Özhaseki
  4. Taksi durağı ziyareti

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