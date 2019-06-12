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Başkent Ankara 2 ay depremle sallandı!

Başkent Ankara'da 5 saat arayla peş peşe 2 deprem meydana geldi. Farklı bölgelerde de hissedilen deprem kısa süreli paniğe neden oldu.

12 Haziran 2019 Çarşamba 09:16
Başkent Ankara 2 ay depremle sallandı!

Ankara’da 5 saat arayla peş peşe meydana gelen depremler farklı bölgelerde hissedildi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD)’ın yayımladığı verilere göre, Ankara’nın Bala ilçesinde meydana gelen depremin saat 18.55’de, 2.3 büyüklüğünde, 39.3891 enlemi, 32.9900 boylamında ve 7.08 km derinlikte gerçekleştiği bildirildi.

Diğer bir deprem ise yine AFAD’ın yayımladığı verilere göre, Ankara’nın Mamak İlçesinde gerçekleşti. Saat 00.10’da hissedilen gelen depremin, 2.6 büyüklüğünde, 39.8888 enleminde, 33.0443 boylamında ve 6.97 km derinlikte meydana geldiği bildirildi.

Merkezi Bala ve Mamak ilçeleri olan depremler, kısa süreli paniğe neden oldu. Yaklaşık 7 kilometre derinlikte meydana gelen depremler, çevre ilçelerde de hissedildi. Başkent’te yaşayan vatandaşlar, sosyal medya hesaplarında depremin şiddetine yönelik paylaşımlarda bulundu.

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Haber Tarihi: 12 Haziran 2019 Çarşamba 09:16
  1. Ankara
  2. ankara
  3. deprem

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  • DİKKAT!!!DİKKAT!!!21 dk önce
    Çavuşoğlu kürdistan şehitleri!!!törenine katılmış kürtçlük yapıyorsanız biz de Türkçülük yaparız hatasına sakın düşmeyin ırkçılık mücadelesi eden bizden değildir HEDEF ALLAH VE RASULÜNE YAR OLMAKTIR SEVİNÇ OLMAKTIR ÖVÜNÇ OLMAKTIR ALLAH VE RASULÜNE MURAD OLMAKTIR ALLAH VE RASULÜNÜN HERŞEYİ OLMAKTIR bundan ne pahasına olursa olsun dönüş yok allah kürdistandan!!birini maymuna çevirdi ismi bende kalsın biz onlara benzemeyeceğiz anlaştık allaha emanet olun

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