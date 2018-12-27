Ankara 1937 Galatasaraylılar Birliğinin 81. kuruluş yıl dönümü
Galatasaraylılar Evi'nde düzenlenen etkinliğe, Galatasaray Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz de katıldı27 Aralık 2018 Perşembe 20:42
ANKARA (AA) - Ankara 1937 Galatasaraylılar Birliğinin 81. kuruluş yıl dönümü, düzenlenen etkinlikle kutlandı.
Ankara'daki Galatasaraylılar Evi'nde düzenlenen etkinliğe, Galatasaray Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz ve yönetim kurulu üyeleri de katıldı.
Cengiz, Galatasaraylılar Birliği yönetimi ve davetlilerle bir süre sohbet ettikten sonra yemeğe geçildi.
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