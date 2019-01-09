Ankara 10 Ocak Perşembe kar tatili son dakika Ankara'da yarın okullar tatil mi?

Kar yağışı tüm yurtta hayat koşullarını etkilemeye devam ediyor. Günlerdir beyaza bürünen illerimizin arasında Ankara da var. Ankara'da kar yağışı etkili olmaya devam etmesi üzerine bugün okullar tatil edildi. Öğrenci ve veliler Ankara'da okullar yarın da tatil mi? Ankara'da okullar yarın tatil olacak mı? sorularını sormaya başladı. Peki Ankara'da 10 Ocak Perşembe günü okullar tatil mi?

Ankara'da hava durumu

Ankara'da yarın (10 Ocak Perşembe günü) okullar tatil mi?

Ankara'da yoğun kar yağışı etkisi altına girerken, il genelinde okulların yarın tatil ilan edilip edilmeyeceği soruluyor. Ankara Valiliği'nden şu ana kadar resmi bir açıklama gelmezken bugün ara verilen eğitim-öğretime yarın da ara verilp verilmeyeceği henüz netlik kazanmadı.

Ankara Valiliği bugün (9 Ocak çarşamba günü) kar yağışı nedeniyle okullar tatil etmişti. Öğrenci ve veliler Ankara'da yarın (10 ocak perşembe günü) okullar tatil mi? sorusunun cevabını merak ediyor. Ankara Valiliği yarın okulların tatil olup olmayacağı konusunda resmi bir açıklama yapmadı.