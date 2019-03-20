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Ankapark "Wonderland Euroasia" açılış töreni

Ankara Valisi Vasip Şahin:- "Bugün hizmete geçecek bu eser Ankara'mızın turizmine, tanınırlığına çok büyük katkılarda bulunacak"- Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Tuna:- "Bu önemli yatırımın Ankara'mızın turizmine, ticaretine ve ekonomisine önemli katkılar getireceğine inanıyorum"

20 Mart 2019 Çarşamba 14:08
Ankapark "Wonderland Euroasia" açılış töreni

ANKARA (AA) - Ankara Valisi Vasip Şahin, Ankapark-Wonderland Euroasia ile başkentin bir marka ve değere kavuşacağını belirterek, "Bugün hizmete geçecek bu eser Ankara'mızın turizmine, tanınırlığına çok büyük katkılarda bulunacak." dedi.

Şahin, Avrupa'nın en büyük tema parkı olma özelliği taşıyan Ankapark "Wonderland Euroasia" açılış töreninde yaptığı konuşmada, parkın yapımında emeği geçenlere teşekkür etti.

Şahin, "İnşallah Ankara bundan sonra çok daha güzelleriyle, çok daha büyük hizmetlerle karşılaşacak. Bugün hizmete geçecek bu eser Ankara'mızın turizmine, tanınırlığına çok büyük katkılarda bulunacak." ifadesini kullandı.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Tuna da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın büyük emekleri sayesinde bugün önemli bir yatırımın hizmete alındığını dile getirdi.

Tuna, "Bu önemli yatırımın Ankara'mızın turizmine, ticaretine ve ekonomisine önemli katkılar getireceğine inanıyorum. İnşallah hayırlara vesile olur." diye konuştu.

- "Göreve hazırız, dersimize çalıştık"

AK Parti Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mehmet Özhaseki ise şehrin turizminde atak yapmak gerektiğini, bu tesisin de onlardan biri olduğunu söyledi.

Tesise emek veren eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek'e teşekkür eden Özhaseki, "Ankara'nın her yerinde izi var, Ankara'nın her köşesinde emeği var. Allah razı olsun. Kendi dönemine ait zaman dilimi içerisinde Mustafa Tuna başkanımız da elinden gelen gayreti gösterdi. Şimdi sıra bu fakir kardeşinizde. Göreve hazırız, dersimize çalıştık, neler yapacağımızı hazırladık." diye konuştu.

- "Dünyanın en büyük ve en ucuza mal edilen parkı"

Eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek de Büyükşehir Belediyesinin "Wonderland Euroasia" için 1 milyar 350 milyon lira harcadığını, o günkü rayiçle 400 milyon dolar civarında, bugünkü rayiçle 250 milyon dolar civarında bir rakama mal olduğunu söyledi.

Dünyadaki emsal tema parklarla mukayese edildiğinde Ankapark "Wonderland Euroasia"ın ucuza mal olduğunu aktaran Gökçek, şöyle devam etti:

"Fransa Disneyland 5 milyar dolar, Disneyland Şanghay 3,7 milyar dolar, Disneyland Hong Kong 7 milyar dolar 124 hektar ki buradan küçük. İstanbul Vialand'da buradaki oyuncakların sadece 20 de 1'i var. 650 milyon lira maliyeti var. Yani bizim parkımız dünyanın en büyük ve en ucuza mal edilen parkı."

Gökçek, hedeflerinin parkın bir kaç yıl içinde 1 milyon yabancı turiste, 3-5 milyon arası da yerli turiste ev sahipliği yapmak olduğunu dile getirdi.

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Haber Tarihi: 20 Mart 2019 Çarşamba 14:08
  1. "Wonderland Eurasia"
  2. açılış
  3. Mehmet Özhaseki
  4. Mustafa Tuna

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