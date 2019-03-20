0553 313 94 23

Ankapark ne zamana kadar ücretsiz?

Ankara eski Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek döneminde yapılan ve bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından açılan Ankapark 31 Mart akşamına kadar ücretsiz olduğunun müjdesini Başkan Erdoğan verdi.

20 Mart 2019 Çarşamba 14:21
Ankapark ne zamana kadar ücretsiz?

Ankara eski Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek döneminde yapılan ve bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından açılan Ankapark 31 Mart akşamına kadar ücretsiz olduğunun müjdesini Başkan Erdoğan verdi.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, ANKAPARK “Wonderland Euroasia” açılış töreninde konuştu. ANKAPARK'ın Türkiye'nin guru sembollerinden biri olduğunu söyleyen Başkan Erdoğan, "Ankapark tüm Türkiye'nin gurur sembollerinden biridir. Ankapark aynı zamanda çevre dostu bir projedir. Yıllık 50 milyon lira kazanç elde edilecek" şeklinde konuştu. Başkan Erdoğan, ANKAPARK'ın 31 Mart akşamına kadar ücretsiz olacağını açıkladı.

Ankapark nerede?

Ankapark, Türkiye’nin Ankara şehrinde yer alan ve 2,1 milyon m² alan üzerine kurulan bir tema parktır. Adresi: Gazi Mahallesi, Cumhurbaşkanlığı Blv, 06560 Yenimahalle/Ankara

Ziyaretçiler giriş ücretlerini ödedikten sonra tema park içinde eğlence ünitelerinden daha fazla yararlanmak isterlerse kart dolum noktalarından kartlarına dolum da yapabilecek. Kış aylarında 10.00-22.00 saatleri arasında açık olacak Tema Park’ın, Yaz aylarında açılış ve kapanış saatleri değişiklik gösterecek.

ANKAPARK giriş ücretleri

“Yetişkin ve çocuk günlük giriş 25 TL, günlük limitsiz giriş 150 TL, günlük limitsiz VİP giriş 190 TL, yıllık limitsiz 950 TL, yıllık limitsiz VİP bin 250 TL, VİP tur 750 TL, oyuncaklar için hızlı geçişler 50 TL, 4 kişilik aile için günlük giriş 80 TL, 5 kişilik aile için 94 TL, 6 kişilik aile için 100 TL, (0-2) yaş geçişleri ise ücretsiz.” Yıllık yerli ve yabancı 5 milyon kişinin ziyaret etmesinin beklendiği 1 milyon 300 bin metrekarelik alanda kurulu tema parkta 2 bin 117 eğlence ünitesi, 6 bin 800 kapasiteli açık ve kapalı otopark, dünyanın en fazla burguya sahip 14 adet Roller Coaster, 2 milyondan fazla bitki ve ağaç türü bulunuyor.

12 tematik bölümden oluşan tema parkta Türkiye’nin en yüksek bot kulesi olan Wind Riders, 75 metrelik dev kule ‘Abyssto The Underworld’, Avrupa’nın en büyüğü olan ve 50 metre yükselebilen 100 kişilik Uçan Ada, simülasyonla uçuş keyfi sunan 26 metrelik dev küre ekranda 100 kişilik Uçan Tiyatro, Türkiye’de tasarlanan Dijital Dark Ride ve Zelzele, Lav Macerası, Otorobot, Türkiye’nin en büyük “MD Çok Boyutlu Sinema”, buz mağarası, lazer arenası, 207 metre genişliğinde müzik ve ışıklı su dansı, 5 bin metre uzunluğunda Kara Tren Parkuru yer alıyor.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 20 Mart 2019 Çarşamba 14:21
  1. Ankara
  2. ankapark
  3. ankapar ücreti ne kadar
  4. ankapark giriş ücreti

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Gelir İdaresi'nden kritik "dolandırıcı" uyarısı: Bu mesajlara dikkat!
    1. Gelir İdaresi'nden kritik..
    2. SP lideri inanamadı: Neymiş, Haçlı..
    3. PKK/KCK’nın sözde Çukurova bölge..
    4. "Türk Ressamlar" seminerleri 22..
    5. Uludağ Üniversitesi öğretim görevlisi..
    6. AB’den Google’a 1.49 milyar euro ceza
    7. İran-Türkiye arasında eş zamanlı..
    8. Başkan Can, özel çocuklarla buluştu
    9. 63 yaşındaki bisiklet sporcusu, araba..
    10. Başkan Adayı Bıyık’a en anlamlı hediye
    11. Şırnak'ta şehit asker için tören
    12. Haluk Alıcık’a coşkulu karşılama
    13. İcra müdürünün zimmetine geçirdiği 6..
    14. Tekirdağ’ın yeni adalet sarayı açıldı
    15. Tepebaşı Belediyesi’nin öyküsü..
    16. Tepebaşı’ndan anlamlı protokol
    17. Bayan kuaförlere gelin başı eğitimi
    18. Türel: “Emeklilere 750 hobi bahçesi..
    19. EXPOMED, 26. kez kapılarını açmaya..
    20. Başkan Erdoğan'dan Nevruz mesajı
    21. Yahudi yerleşimcilerden Batı Şeria'da..
    22. Çorum'da silahlı kuyumcu soygunu
    23. Sabiha Gökçen taksilerinde yeni dönem
    24. Öğrenciler Zafer Medya’da ders yaptı
    25. Türk domatesleri Ukrayna’ya alınmadı
    26. Eskişehir’de ‘Manda Yetiştiriciliği..
    27. EXPOMED bu yıl ziyaretçi hedef ülkesi..
    28. Isparta’da uyuşturucu denetimleri: 8..
    29. Kayapınar Belediyesi’ne mansiyon ödülü
    30. Bozbey: “Bursa’nın sorunlarını çözmek..
    Feto'nun kardeşi saklandığı evde öldü!
    Feto'nun kardeşi saklandığı evde öldü!
    AK Parti İzmir'deki anket sonuçlarını açıkladı!
    AK Parti İzmir'deki anket sonuçlarını açıkladı!
    Şaşırttılar! Türkiye'ye F-35 desteği geldi
    Şaşırttılar! Türkiye'ye F-35 desteği geldi
    4 ülkeden Türkiye'ye karşı hamle! ABD'yi de yanlarına aldılar
    4 ülkeden Türkiye'ye karşı hamle! ABD'yi de yanlarına aldılar
    İsrail ve Yunanistan'dan hain Türkiye planı! Girit Adası'na radar kurmuşlar
    İsrail ve Yunanistan'dan hain Türkiye planı! Girit Adası'na radar kurmuşlar

    Günün Karikatürü

    20 Mart 2019
    Akit TV'de çarpıcı 'Destan 1915' Belgeseli! "Çanakkale geçilmiştir"
    Akit TV'de çarpıcı 'Destan 1915' Belgeseli! "Çanakkale geçilmiştir"
    Açıklama geldi: Doların fırlamasını beklemeyin
    Açıklama geldi: Doların fırlamasını beklemeyin