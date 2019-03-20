Ankapark ne zamana kadar ücretsiz?

Ankara eski Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek döneminde yapılan ve bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından açılan Ankapark 31 Mart akşamına kadar ücretsiz olduğunun müjdesini Başkan Erdoğan verdi.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, ANKAPARK “Wonderland Euroasia” açılış töreninde konuştu. ANKAPARK'ın Türkiye'nin guru sembollerinden biri olduğunu söyleyen Başkan Erdoğan, "Ankapark tüm Türkiye'nin gurur sembollerinden biridir. Ankapark aynı zamanda çevre dostu bir projedir. Yıllık 50 milyon lira kazanç elde edilecek" şeklinde konuştu. Başkan Erdoğan, ANKAPARK'ın 31 Mart akşamına kadar ücretsiz olacağını açıkladı.

Ankapark nerede?

Ankapark, Türkiye’nin Ankara şehrinde yer alan ve 2,1 milyon m² alan üzerine kurulan bir tema parktır. Adresi: Gazi Mahallesi, Cumhurbaşkanlığı Blv, 06560 Yenimahalle/Ankara

Ziyaretçiler giriş ücretlerini ödedikten sonra tema park içinde eğlence ünitelerinden daha fazla yararlanmak isterlerse kart dolum noktalarından kartlarına dolum da yapabilecek. Kış aylarında 10.00-22.00 saatleri arasında açık olacak Tema Park’ın, Yaz aylarında açılış ve kapanış saatleri değişiklik gösterecek.

ANKAPARK giriş ücretleri

“Yetişkin ve çocuk günlük giriş 25 TL, günlük limitsiz giriş 150 TL, günlük limitsiz VİP giriş 190 TL, yıllık limitsiz 950 TL, yıllık limitsiz VİP bin 250 TL, VİP tur 750 TL, oyuncaklar için hızlı geçişler 50 TL, 4 kişilik aile için günlük giriş 80 TL, 5 kişilik aile için 94 TL, 6 kişilik aile için 100 TL, (0-2) yaş geçişleri ise ücretsiz.” Yıllık yerli ve yabancı 5 milyon kişinin ziyaret etmesinin beklendiği 1 milyon 300 bin metrekarelik alanda kurulu tema parkta 2 bin 117 eğlence ünitesi, 6 bin 800 kapasiteli açık ve kapalı otopark, dünyanın en fazla burguya sahip 14 adet Roller Coaster, 2 milyondan fazla bitki ve ağaç türü bulunuyor.

12 tematik bölümden oluşan tema parkta Türkiye’nin en yüksek bot kulesi olan Wind Riders, 75 metrelik dev kule ‘Abyssto The Underworld’, Avrupa’nın en büyüğü olan ve 50 metre yükselebilen 100 kişilik Uçan Ada, simülasyonla uçuş keyfi sunan 26 metrelik dev küre ekranda 100 kişilik Uçan Tiyatro, Türkiye’de tasarlanan Dijital Dark Ride ve Zelzele, Lav Macerası, Otorobot, Türkiye’nin en büyük “MD Çok Boyutlu Sinema”, buz mağarası, lazer arenası, 207 metre genişliğinde müzik ve ışıklı su dansı, 5 bin metre uzunluğunda Kara Tren Parkuru yer alıyor.