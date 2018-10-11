ANKA Haber Ajansı kime satıldı? ANKA'nın yeni sahibi kim?

ANKA Haber Ajansı’nın yeni sahibi belli oldu. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun danışmanlarından Veli Özdemir'in sahibi olduğu ANKA Haber Ajansı’nı yine bir başka CHP’li isim satın aldı. Peki ANKA Haber Ajansı’nı satın alan CHP’li kim?

ANKA Haber Ajansı’nın yeni sahibi belli oldu. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun danışmanlarından Veli Özdemir'in sahibi olduğu 46 yıllık ANKA Haber Ajansı, Ataşehir Belediye Başkan Yardımcısı Kalender Özdemir'e satıldı. Gazeteci ve siyasetçi Altan Öymen'in 1972 yılında kurduğu ajans 2013'te iflasını istemişti.