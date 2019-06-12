Anız yangınlarını söndürmek isteyen 3 traktör küle döndü Mardin’in Savur ilçesinde, elektrik direğinden çıkan kıvılcımın düştüğü 100 dönüme yakın ekili arazi yandı.

Mardin’in Savur ilçesinde, elektrik direğinden çıkan kıvılcımın düştüğü 100 dönüme yakın ekili arazi yandı. Olay sırasında bölgeye giden 3 traktör de alevlerin sıçraması sonucu yanarak küle döndü.

Olay, Savur ilçesine bağlı İşgören ve Karaköy mezralarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, elektrik direğinden kaynaklı çıkan kıvılcım buğday tarlasına düştü. Alevlerin kısa sürede büyümesi sonrası vatandaşlar itfaiye ekiplerine bilgi verdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederken, civar köylerden yardıma gelen çiftçiler de traktörlerle yangın söndürme çalışmalarına katıldı. Yangın söndürme çalışmalarına katılan 3 traktör devrilmeleri sonucu alevlerin ortasında kalarak küle döndü. Olayda bir kişi yaralanırken, itfaiye ekipleri uzun uğraşlar sonucu yangını söndürdü.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

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