0553 313 94 23

Anız yangınında eşyaları kül olan aileye yardım

Şanlıurfa’nın Siverek ilçesinde anız yangınında, hayvanlarını otlatmak için meraya çıkan ailenin tüm eşyaları yandı.

27 Haziran 2019 Perşembe 17:32
Anız yangınında eşyaları kül olan aileye yardım

Şanlıurfa’nın Siverek ilçesinde anız yangınında, hayvanlarını otlatmak için meraya çıkan ailenin tüm eşyaları yandı. Aileye Siverek Belediyesi, AFAD ve Kızılay yardımda bulundu.


Siverek’in Katırkuyu kırsal mahallesinden gelerek, ilçeye merkezine 20 kilometre uzaklıkta bulunan Çepni kırsalına hayvanlarını otlatmak için yerleşen Davut Kuşamaç’a ait çadır, içindeki tüm malzemelerle birlikte henüz belirlenmeyen bir nedenle çıkan anız yangınında kül oldu. Yangında 3 küçükbaş hayvan ile 20 tavuk telef oldu.


Yangında ev eşyaları ile gıda malzemelerini kaybeden aileye Siverek Belediyesi, AFAD ve Kızılay çadır ve gıda malzemesi yardımında bulundu. Siverek Belediyesi ekipleri barınaksız kalan aile için AFAD tarafından temin edilen çadırı kurarken, aileye bir ay yetecek kadar gıda malzemesi verildi.


Aileyi olay yerinde ziyaret eden Siverek Belediye Başkan Yardımcısı Cumali Karavar, "Burada çıkan yangın sonucu hayvanlarını otlatmak için meraya çıkaran bir ailemizin çadırları ve içindeki tüm malzemelerle birlikte yanması üzerine Kızılay ve AFAD’la birlikte istişare içinde bir çalışma başlattık. Mağdur ailemize ilk etapta çadır, battaniye, gıda ve ev malzemelerini temin ettik. Büyük bir yangın olmuş ve ailemiz maddi anlamda büyük bir zarar görmüştür, çok şükür bu yangında bir can kaybının olmaması bizi teselli etti. Buradan bu olay da anız yakılmasının insanlara ve canlılara ne kadar zarar verdiğini bize gösterdi, vatandaşlarımızdan bu konuda duyarlı olmalarını bekliyoruz” dedi.


Davut Kuşamaç’ın oğlu Vedat Kuşamaç, "Yangının elektrik direklerinden çıktığını tahmin ediyoruz, bu yangında bütün tarla yandı, tarlanın içinde kurduğumuz çadırımız ve içindeki gıda malzemeleri ile ev aletleri olan buzdolabı, televizyon, derin dondurucu gibi malzemeler tamamen yandı. Bu yangında küçükbaş hayvanlarından birkaçı da telef oldu" diye konuştu

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 27 Haziran 2019 Perşembe 17:32
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Antalya’da Filistin uyruklu turistin deniz paraşütünde ölmesi
    1. Antalya’da Filistin uyruklu turistin..
    2. GÜNCELLEME - Kaldırımdaki fidanı kıran..
    3. Osmaniye’de orman yangını
    4. Tren raylarında büyük panik
    5. Aylan bebeğin hayatı film oluyor
    6. Aracıyla takip ettiği doktor kızını..
    7. Malatya'da trafik kazası: 7 yaralı
    8. Hafif ticari araç ile traktör..
    9. Kafkasör festivali boğalı kortej..
    10. Anne karnında bebek ne zaman hareket..
    11. Munzur Üniversitesi taban puanları..
    12. Anadolu Efes'te Onuralp Bitim ile..
    13. Tire’deki makilik yangını söndürüldü
    14. Meteorolojiden sağanak uyarısı
    15. Çorum’da 222 metruk ev yıkıldı
    16. İBB'de devir-teslim töreni
    17. Hamilelikte sık idrara çıkma neden olur?
    18. KKTC Başbakanı Ersin Tatar noktayı..
    19. SPK haftalık bülteni
    20. 10 kişinin öldüğü kazayla ilgili..
    21. Konya’da otomobil köprüden düştü! 6..
    22. Hakkari’de uyuşturucu ile mücadele..
    23. Elektriğe zam geliyor! 1 Temmuz'da...
    24. Fransa'da belediye tesettür mayo..
    25. İstanbulkart nerelerde kullanılır?
    26. BAKAB Dönem Başı Meclis Toplantısı..
    27. KKTC yönetimi Maraş konusunu ele aldı
    28. Çin mahkemelerinde 'yapay zeka yargıç'..
    29. Ekrem İmamoğlu görevi devraldı
    30. Tekirdağ’da erken terhis sevinci
    Dış mihrakların yeni umudu Ali Babacan! Arkasına destek aldı
    Dış mihrakların yeni umudu Ali Babacan! Arkasına destek aldı
    Ahlâksızlıkta sınır tanımıyorlar
    Ahlâksızlıkta sınır tanımıyorlar
    Bomba iddia! “Gül ve Babacan, ünlü ekonomisti parti kurucusu yapacak”
    Bomba iddia! “Gül ve Babacan, ünlü ekonomisti parti kurucusu yapacak”
    Emin Pazarcı'dan dikkat çeken yorum: Seçim sonrası iyice küstahlaştılar
    Emin Pazarcı'dan dikkat çeken yorum: Seçim sonrası iyice küstahlaştılar
    İmamoğlu’nun cumhurbaşkanlığı adaylığına Kılıçdaroğlu’ndan hasetli cevap!
    İmamoğlu’nun cumhurbaşkanlığı adaylığına Kılıçdaroğlu’ndan hasetli cevap!

    Günün Karikatürü

    27 Haziran 2019
    İmamoğlu, Yıldırım'ın açıklamasını böyle dinledi
    İmamoğlu, Yıldırım'ın açıklamasını böyle dinledi
    Tehditlerini arttıran Çipras’a Başkan Erdoğan’dan tokat gibi cevap!
    Tehditlerini arttıran Çipras’a Başkan Erdoğan’dan tokat gibi cevap!