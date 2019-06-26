Anız yangınına jandarma müdahalesi Adıyaman’da, bir tarlada yanan anız yangınında jandarma ekipleri daha fazla canlının yanarak ölmesin diye alevlere müdahale ederken anızı yakan kişi hakkında işlem başlattı.

Adıyaman’da, bir tarlada yanan anız yangınında jandarma ekipleri daha fazla canlının yanarak ölmesin diye alevlere müdahale ederken anızı yakan kişi hakkında işlem başlattı.

Edinilen bilgilere göre, merkeze bağlı Toptepe Köyünde kendisine ait 2 dönüm arazide anız yakan N.T., isimli adamı fark eden jandarma ekipleri, yangını söndürerek, tarla sahibi N.T’yi gözaltına aldı. Alevleri söndürerek arazide bulunan canlıların yanmasına ve toprak veriminin ölümüne engel olan jandarma ekipleri N.T., isimli kişi hakkında işlem yapılmak üzere jandarma karakoluna götürdü.

Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.

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