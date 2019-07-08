Anız yangını uyarısı

Erzurum İl Tarım ve Orman Müdürlüğü’nce yapılan açıklama ile çiftçiler anız yangınlarına karşı uyarıldı.

Anız yakmanın son derece yanlış olduğu, meydana gelen zararları toprağa tekrar kazandırmanın çok uzun yıllar aldığı belirtilen açıklamada, “Anızın yakılması ile topraktaki organik madde yakılarak yok edilmektedir. Oysa bitkilerin gelişmesi için gerekli olan bitki besin maddelerinin bir kısmının kaynağını, organik maddenin ayrışma ürünü olan humus oluşturur. Ayrıca; toprakta yağış sularının emilmesini, tutulmasını sağlayan, topraktaki kümeleşmeyi temin ederek erozyonla taşınmasını önleyen toprağın iyi havalanmasını sağlayan yine organik maddedir.

Anız yakılması sonucunda çok uzun yıllarda oluşmuş toprağın fiziksel, kimyasal ve biyolojik dengesi bozulmaktadır. Anız yakılmasını takip eden yıllarda hububatta kök çürüklüğü hastalığı artmaktadır” denildi.

Sap ve anızın yakılması sonucunda bitkilerin büyümesini teşvik eden karbon ve azot kaybı oluştuğu belirtilen açıklamada, “Çoğumuzun dikkatinden kaçmasına rağmen yakılan anızlardan çıkan dumanların çevreye, insanlara ve tabiata verdikleri zararlar çok ciddi boyutlardadır.

Günümüzde anız yakmanın görünen en büyük zararı orman yangınlarına neden olmasıdır.

Ülkemiz için maddi ve manevi kayıplara neden olan anız yangınları; kaybolan doğal kaynaklarla birlikte yanmış tarlalar ve ormanlık alanlar kötü bir görüntü sergilemektedirler.

Muhtarlıklar; tarafından mahallinde umumi vasıtalarla ilan edilerek kamuoyuna duyurulması sağlanacaktır. Anız yakma olaylarını duyduğu halde idari ve adli makamlara duyurmayan muhtarlar ve kamu görevlileri hakkında 5326 Sayılı Kabahatler Kanunun 32.maddesi gereğince emre itaatsizlikten; anız yakarak yasaya uymayanlar hakkında da 2872 sayılı Çevre Kanun 20. Maddesine dayanılarak 2019 yılında kanuna aykırılık halinde uygulanacak idari para cezaları 28 Aralık 2017 tarih ve 30284 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan “ 2872 sayılı Çevre Kanunu Uyarınca bu Kanunun Ek-1. Maddesinin ( c ) bendine aykırı olarak her dekar için 60,11 TL. İdari Para cezası verilir.

Alınan önlem ve duyurulara rağmen anız yangınına sebep olanlar hakkında, anız yangının orman alanına 4 km. mesafede olması halinde 6831 sayılı Orman Kanunun ilgili hükümleri doğrultusunda cezai işlem uygulanacaktır.” İfadelerine yer verildi.