Anız yangını korkuttu Adıyaman’da, ikametler çevresinde yaşanılan anız yangını korkuya neden oldu.

Adıyaman’da, ikametler çevresinde yaşanılan anız yangını korkuya neden oldu.

Edinilen bilgilere göre, Yunus Emre Mahallesi Kadın, Doğum ve Çocuk Hastanesi yakınlarında bulunan bir arazi içerisinde anız yangını meydana geldi. Olayı fark eden vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekiplerince alevlere müdahale edilerek yangın kısa sürede söndürüldü.

Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.

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