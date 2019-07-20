Anız yangını korkuttu
Batman’ın Karayün köyünde çıkan anız yangını korkulu anlar yaşattı.20 Temmuz 2019 Cumartesi 16:44
Batman’ın Karayün köyünde çıkan anız yangını korkulu anlar yaşattı.
Edinilen bilgiye göre Karayün köyü Fen Lisesi karşısında bulunan 49 yaşındaki S.A. isimli şahsa ait, yaklaşık 250 dönümde anız yangını meydana geldi. Jandarma karakol komutanlığı personeli ve köyde ikamet eden vatandaşların ilk müdahaleyi yaptığı yangın, olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alınarak söndürüldü.
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