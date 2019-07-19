Anız yakma uyarısı

İl Tarım ve Orman Müdürü Dr. Emine Sever, hububat hasadının başlamasıyla çiftçilere anız yakılmaması için uyarılarda bulunarak, ormanlara yakın ve mahalleler içerisinde anız yakanlara hapis ve adli para cezası verileceğini belirtti.

Sever, Eskişehir’de hububat hasadı tüm hızıyla devam ederken bu yıl hububatta yağış anlamında önemli bir sıkıntı yaşanmadığını, verim ve kalite sonuçlarının çiftçinin yüzünü güldürdüğünü belirtti. İl Müdürü Sever, hububat hasadı sonrası anız yakılması ile toprağa, çevreye, yaban hayatına ve ormanlara fazlaca verilen zarardan bahsederek, “Çiftçilerimiz hasat sonrası tarlada kalan bitki saplarını bir değeri olmadığı için; böcek ve diğer zararlıları yok etmek, çeşitli hastalıkları önlemek, toprak işlemede kolaylık sağlamak ve anızın çok kolay, çabuk ve masrafsız şekilde yok edilmesini sağlamak gibi gerekçelerle anızları yakmaktadırlar.Oysa modern tarım tekniğinde anız yakmak son derece yanlış olup, yakma sonucu meydana gelen zararları telafi etmek mümkün değildir. Anız yangınıyla yüzey toprağının organik maddesi yok olur. Hâlbuki organik maddenin, yağış sularının emilmesi ve tutulmasını sağlamak, topaklaşmayı temin ederek erozyonla taşınmayı önlemek ve toprağın havalanmasını sağlamak gibi önemli görevleri bulunur. Çok kolay kaybolmasına rağmen, 1 santimetre toprağın oluşması için 100-300 yıl gibi uzun zamana ihtiyaç vardır. Bunların yanında anız yangınlarında iletim hattı direkleri ve ormanlar da zarar görmekte ve her yıl Milli Ekonomiye milyonlarca liralık zarar verilmektedir” diye belirtti.

Ormanlara yakın ve mahalleler içerisinde anız yakanlara hapis ve adli para cezası var

İl Tarım ve Orman Müdürü Dr. Emine Sever, ülke topraklarının verimliliğinin korunmasının anız yakma alışkanlığının bırakılmasına bağlı olduğunu anlatarak ”Ülkemiz topraklarının şimdiki ve gelecekteki nesilleri doyuracak ürünü verebilmesi onlara güzel, yeşil ve temiz bir çevre bırakılması bu bilincin herkes tarafından benimsenmesine bağlıdır" dedi.

Anız yakılmaması için tüm muhtarların bilgilendirildiğini söyleyen Sever, anız yakıldığını gören veya duyanların adli mercilere ve İl Tarım ve Orman Müdürlüğüne haber vermeleri gerektiğini söyledi. Bunlara rağmen ormanlara 4 kilometre mesafede veya 6831 Sayılı Orman Kanununun 31. ve 32. maddesine giren mahalleler içerisinde anız yakılırsa 1 yıldan 3 yıla kadar hapis ve adli para cezası verileceğini önemle belirtti.