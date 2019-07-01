Samsun Tarım ve Orman Müdürü Nail Kırmacı, anız yakanlara her dekar için 60 lira para cezası uygulandığını söyledi.

Nail Kırmacı, buğday hasat sezonu olması dolayısıyla anız yakmanın ortaya çıkaracağı olumsuz sonuçlarla ilgili uyarılarda bulundu. Çiftçilerin bir an önce toprağın hazır hale gelmesi ve mazot tüketimi azaltmak için bilinçsizce anız yaktıklarını belirten Kırmacı, "Anız yakılması, ekolojik dengenin bozulması, orman yangınlarına sebebiyet, hava kirliliğine katkı, iletim hatlarının zarar görmesi,topraktaki organik madde miktarının azalması, su ve rüzgar erozyonuna yol açma gibi pek çok olumsuz etkileri vardır” dedi.

Anız yakılmasının önüne geçebilecek çalışmaların sadece ilgili sezonda olmadığını ifade eden Kırmacı, "Çalışmalarımız sadece ilgili sezonda değil yıl boyunca sürdürülmekte olup liflet ve afiş gibi yazılı basınımız ile anız yakmanın insana, çevreye ve toprağa verdiği zararları anlatıyoruz” diye konuştu.

Kırmacı, Çevre ve Şehircilik Bakanlığının 2019/1 No’lu tebliğinin ‘I’ bendinde “Anız yakanlara her dekar için 60,11 TL idari para cezası verilir. Anız yakma fiilinin orman ve sulak alanlara bitişik yerler ile meskun mahallelerde işlenmesi durumunda ceza beş kat artırılır. Ancak ve ancak ikinci ürün ekilen yerlerde valilik tarafından hazırlanan eylem planı çerçevesinde ve valiliklerin sorumluluğunda kontrollü anız yakmaya izin verilebilir” maddesinin yer aldığını sözlerine ekledi.