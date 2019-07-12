Anız yakanlar jandarmadan kaçamadı Adıyaman’da, ekinlerin biçilmesinden dolayı yakılan 377 dönümlük anız yangınında toplam 22 bin 661 TL para cezası kesildi.

Adıyaman’da, ekinlerin biçilmesinden dolayı yakılan 377 dönümlük anız yangınında toplam 22 bin 661 TL para cezası kesildi.

Edinilen bilgilere göre, hasat yapımı sonrasında kendilerine ait arazilerde anız yakan kişilere yönelik jandarma ekiplerince yapılan çalışmalar kapsamında 8 farklı arazide toplam 377 dönüm arazide anız yakanlara yönelik işlemler yapıldı. Yapılan işlemler sonucunda anız yakanlara toplam 22 bin 661 TL para cezası uygulandı.

Anız yakan kişilere yönelik çalışmaların aralıksız bir şekilde devam edeceği belirtilirken anız yakan kişilerinde 156 jandarma imdat hattına bildirilmesi gerektiği de vurgulandı.

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