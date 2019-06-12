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Anız, tarla, bahçe, orman yangınlarına dikkat

Erzincan Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri, havaların ısınmasıyla birlikte ortaya çıkabilecek orman yangınlarına karşı uyarıda bulundu.

12 Haziran 2019 Çarşamba 10:26
Anız, tarla, bahçe, orman yangınlarına dikkat

Erzincan Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri, havaların ısınmasıyla birlikte ortaya çıkabilecek orman yangınlarına karşı uyarıda bulundu.


Mangal, sigara, temizlik amacı ile yakılan ateş ve rastgele atılan şişelerin orman yangınlarına davetiye çıkardığını, sıcak havayla kuruyan otlar ve yaprakların küçük bir kıvılcımla tutuşmaya elverişli hale geldiğini belirten itfaiye ekipleri, vatandaşlardan da bu duruma karşı dikkatli olmalarını istedi.


Ekipler, “Hava sıcaklıklarının artması ile anız, bahçe, tarla, orman yangınlarında artış olması ihtimali artmaktadır. Temizlik amaçlı yakılan ateş doğaya büyük zararlar vermektedir. Kontrol altına alınamaması sebebiyle büyük yangınlara neden olmaktadır” dedi



Toprağa ve canlıya da zarar veriyor


Yapılan açıklamada anız yangınının toprağa ve canlılara zarar verdiğini belirtilerek “Organik madde miktarı azalır, mikrobiyolojik aktivite geriler, omurgasız hayvanlar yok olur. Toprağın su tutma kapasitesi azalır, toprak verimliliği düşer. Erozyon riski yükselir, biyolojik denge bozulur, fiziksel ve kimyasal yapı zarar görür. Hava ve çevre kirliliği artar, orman gibi yangınlar artar, telefon ve enerji iletim hatları zarar görür, trafik kazası ihtimali yükselir ve milli servet kaybı ortaya çıkmaktadır” ifadelerinde bulunuldu.


Önlemler ile ilgili olarak ise; “Vatandaşlara ait arsa, tarla, arazilerde bakım yapılması, büyümüş otların kesilmesi önem arz etmektedir. Bahçe temizliği için ateş yakılmamalıdır. Piknik, gezi, alanlarına çöp atılmamalıdır, kolay alevlenici malzemeler. Güneş ışınlarını yansıtıcı (cam, metal, vb.) malzemeler bırakılmamalıdır. Seyir halindeki araçlardan sigara, vb. atılmamalıdır” denildi.

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Haber Tarihi: 12 Haziran 2019 Çarşamba 10:26
  1. doğa

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