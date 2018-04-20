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Anında harekete geçtiler! Türkiye'ye resmen para yağdı

Siyasi istikrarı kalıcı hale getirecek seçimin erkene alınması, yabancı yatırımcıların Türkiye'ye olan güvenini arttırdı. Borsada bir günde 300 milyon liralık yabancı girişi gerçekleşti.

20 Nisan 2018 Cuma 07:37
Anında harekete geçtiler! Türkiye'ye resmen para yağdı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Kasım 2019'da yapılacak seçimlerin 24 Haziran 2018'e alındığını açıklamasının piyasalarda yarattığı bayram havası devam ederken, özellikle yabancı yatırımcıların Türkiye'ye ilgisi arttı. Borsada endeksin, 11.5 milyar TL'lik rekor işlem hacmiyle yüzde 3 yükselip 112 bin seviyesini aştığı çarşamba günü 300 milyon TL civarında net yabancı girişi oldu. Borsaya dün de 100 milyon liraya yakın yabancı yatırımcı girişi gerçekleşti.

TAHVİL BİR AYIN ZİRVESİNDE

Yurtdışındaki Türk tahvillerine ilgi de artarak devam etti. Türkiye'nin Ocak 2041 vadeli eurobondunun fiyatı 0.3 sent artışla mart ayı ortasından bu yana en yüksek seviye olan 93.96 sente, Şubat 2045 vadeli eurobondunun fiyatı da bir ayın zirvesi olan 99.29 sente ulaştı. 5 yıllık kredi iflas takası (CDS) primi de iki haftanın dip seviyesi olan 195 baz puana indi.

'ERDOĞAN KAZANACAK' ALIMI

Seçimlerin 497 gün öne çekilmesiyle birlikte belirsizlik süresinin kısalmasının piyasaları olumlu etkilediği gözlenirken, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin hayata geçeceği 24 Haziran seçimleri, yeni bir Türkiye hikâyesi olan yönetimde istikrarı perçinleyecek. Yabancılar özellikle, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın seçimi kazanma şansının çok yüksek olmasının, istikrar açısından satın alınacak yeni bir beklenti yarattığı görüşünde. Ashmore Group Araştırma Bölümü Başkanı Jan Dehn, Türkiye'nin geleceği için en önemli şeyin politik istikrar olduğunu belirterek, "Eğer Erdoğan bir dönem daha kazanırsa piyasanın görünür geleceği garanti altına alınır" dedi. Fidelity Fon Yöneticisi Paul Greer ise, "Erken seçim çağrısıyla Cumhurbaşkanı Erdoğan zafere ulaşacak çoğunluğa erişeceğini düşünüyor. Bu da başlı başına piyasa belirsizliğini azaltıyor" şeklinde konuştu. Bir diğer yatırım bankası JP Morgan da, erken seçim kararının piyasa dostu olduğunu ve mali gevşeme riskini azalttığını kaydetti.

Uluslararası yatırım bankası Goldman Sachs, seçimde AK Parti'nin zafer elde etme şansının yüksek olduğuna dikkat çekerek, seçimin zamanlamasında değişikliğe piyasanın pozitif reaksiyon verdiğini hatırlattı. Goldman Sachs, bunda siyasi ortamın iyileşeceği beklentisinin ve yatırımcıların siyasi devamlılığı tercih etmelerinin rol oynamış olabileceğini vurguladı.

TL'DEKİ BASKI AZALDI

Polonyalı Cinkciarzpl'in Kıdemli Analisti Marcin Lipka, normalde erken seçimin belirsizlik yarattığını ancak Türkiye örneğinde tam tersi olduğunu belirterek, "TL ciddi bir baskı altındaydı. Bu karar geri dönüş için iyi bir sebep" dedi.

ZAMAN KAYBI ÖNLENDİ

Gedik Yatırım Yatırım Danışmanlığı Müdür Yardımcısı Beste Naz Köksal, seçime kadar olan sürecin kısalmasının, hem hane halkı harcamalarında hem de üretim tarafında zaman kaybının önüne geçeceğine dikkat çekerek, "Ayrıca, bütçe dengesinde de önemli bir bozulmaya yol açmayacağı gibi mali disiplin açısından da önemli" dedi.

BORSA REKOR KIRACAK

Alnus Yatırım Araştırma Müdürü Yunus Kaya, seçime kadar olan 65 gün içerisinde borsanın 121 bin 500'ü geçerek rekor kıracağını söyledi. Yabancı yatırımcının payının da bu dönemde artacağına dikkat çeken Kaya, "Ülkenin yönetimi konusunda önemli bir belirsizlik ortadan kalkacak. İktidar, 'Yönetimde istikrarı' Türkiye'nin hikâyesi olarak sunacak" dedi.

NİÇİN OLUMLU TEPKİ VERİLİYOR

Seçimlerin 497 gün öne çekilmesi, belirsizliğin süresinin kısalması anlamına geliyor.
AK Parti'nin seçim ekonomisi uygulamaması nedeniyle bütçe dengelerinde bozulma beklenmiyor.
Yönetimde istikrar sağlanacak, koalisyon dönemi kapanacak.
Yeni yönetim seçim sonrası hemen oluşacak.
Yeni yönetimle birlikte yapısal reformlara ağırlık verilecek.
Enflasyonla daha güçlü ve kararlı mücadele edilecek.
Artan tüketici güven algısı harcamaları tetikleyecek.
Gayrimenkul başta olmak üzere bazı sektörlere yönelik özel düzenlemeler yapılabilecek.
Türkiye'nin önünde 5 yıl gibi bir süre seçim olmayacak.

Haber Tarihi: 20 Nisan 2018 Cuma 07:37
  1. ekonomi
  2. erken seçim
  3. borsa

YORUM YAZ

  • ReelReel4 sa önce
    Yalandan kim ölmüş.Geçmişte Vatandaşa ev ve araba anahtarı sözü verenler kadar gerçekçi
  • ReelReel4 sa önce
    Altını imzaladım.
  • hasan yılmazhasan yılmaz5 sa önce
    ... nerede para akmış türkiye için 300 milyon lira büyük paramı birde sanka reel yatırıma istihdama yatırılmış borsaya yatır-çek vurgun yap parası
  • Hay bin gunduzHay bin gunduz5 sa önce
    de bizim maaşlar sene başından beri%30 geriledi... gelen paradan millete de bi kar çıkar inşallah
  • NihatNihat5 sa önce
    Tabi tabi doĝrudur türkiyeye para akiyor ama biz fakirlerin asgari ücretlinin cebine deĝil patronların siyasetçilerin cebine akıyor asgari ücret çoktur indirsinler patronlarımızın malı azalıyor ilkinde fakir fukaranin partisiydi şimdide patronların mütahitlerin partisi oldu asgari ücrete zam yaptiktan sonra 1-hafta içinde herşeye zam gelmesini önleyin yoksa taban kaybetmeye devam edersiniz hükümet
  • DolarDolar5 sa önce
    Dövizin düşeceğinin habercisi olabilir. Dolar yüksekken tl ye çevir, seçim sonrası dolar düşünce tl den dolara geç. İyi kazanç
  • ULTRA MİLYONERULTRA MİLYONER5 sa önce
    Vallahi doğrudur sabah kalktığımda ceplerim dolup taşmıştı.Amma ne hikmetse birikmiş faturalarimi odeyemedim yine.Yahu yapmayın istemiyorsanız kubura 24 saat geçmeden eyRabbim akıl fikir ihsan et.Dalga geçmeyin milletle ,mübarek Cuma günü bozmayı insanların kalbini.EDEP YA-HÛ
  • KocasolakKocasolak6 sa önce
    El parasına güven olmaz, onlar bir pilan içerisinde hareket eden paralar, böyle SAÇMA haberler yakışmıyor akite.
  • Ali KarakeseliAli Karakeseli7 sa önce
    Faiz ve finans lobisi memnun yani
  • kurtuluş umudundankurtuluş umudundan7 sa önce
    Gayet normal. Ülkenin kurtuluşu için bir umut kapısı aralandı :)
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