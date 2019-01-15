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Aniden bastırdı, sürücüler zor anlar yaşadı!

Akşam saatlerinde etkili olan kar yağışı sebebiyle araçlar kaza yaptı, yollarda mahsur kaldı.

15 Ocak 2019 Salı 23:43
Aniden bastırdı, sürücüler zor anlar yaşadı!

Zonguldak’ta akşam saatlerinde etkili olan kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi. Aniden bastıran ve kısa sürede etkisini arttıran kar yağışı sebebiyle araçlar Zonguldak-İstanbul karayolunda kalırken, birçok kaza meydana geldi.

Yolda kalan ve kaza yapan araçlar çekici yardımıyla kurtarıldı. Yağışın etkisini arttırmasıyla harekete geçen karayolları ekipleri kar küreme ve temizleme çalışması yaptı.

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 15 Ocak 2019 Salı 23:43
  1. Zonguldak
  2. İstanbul
  3. zonguldak
  4. kar
  5. kaza
  6. kar yağışı

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