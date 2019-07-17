Aniden bastıran yağmur yolları dere yatağına çevirdi Karabük’ün Safranbolu ilçesinde aniden bastıran gök gürültülü sağanak yağmur yolları dere yatağına çevirirken sürücülere ise zor anlar yaşattı.

Karabük’ün Safranbolu ilçesinde aniden bastıran gök gürültülü sağanak yağmur yolları dere yatağına çevirirken sürücülere ise zor anlar yaşattı.



Safranbolu ilçesinde akşam üstü aniden bastıran sağanak yağmur yolları dere yatağına çevirdi. Karabük-Safranbolu istikametine seyir eden sürücüler ise dere yatağına dönen yollarda ilerlemekte zorlandı. Yağış nedeniyle bazı sürücüler araçları ile yolda kalırken, rüzgarın da etkili olması sonucu bazı ağaçlar devrildi.

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