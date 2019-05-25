Aniden alev alan şarzlı motosiklet heyecanlı anlar yaşattı Mersin’in Tarsus İlçesinde park halindeyken aniden alev alan şarzlı motosiklet çevredekileri vatandaşların heyecanlı anlar yaşanmasına neden oldu.

Mersin’in Tarsus İlçesinde park halindeyken aniden alev alan şarzlı motosiklet çevredekileri vatandaşların heyecanlı anlar yaşanmasına neden oldu.

Tarsus sebze ve meyve halinde bir iş yerinin önünde park halinde bulunan şarzlı motosiklet elektrik kontağının şaşe yapması sonucu alev alarak yanmaya başladı.

Motosikletin söndürülme mücadelesi saniye saniye orada bulunan vatandaş tarafından kayıt altına alındı.

Görüntülerde hiçbir önlem almadan hortumla ve leğenlerle yanan motosiklete su döken vatandaşların başarılı olmadığı görülüyor.

Üzerine atılan bir çulla alevlerin kısmen söndüğü görülürken koşarak getirilen yangın söndürme tüpüyle yapılan müdahalenin ardından yangın söndürülüyor.

Yangının sonunda motosiklet kullanılmaz hale gelirken çıkan yangında yaralı ve ölünün bulunmaması yüreklere su serpti.

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