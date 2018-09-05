Angola'da iki tren çarpıştı: 17 kişi öldü
İki nakliye treni çarpıştı. Meydana gelen feci kazada ilk belirlemelere göre 17 kişi hayatını kaybetti.05 Eylül 2018 Çarşamba 11:26
Ülkenin Namibe bölgesinde bakım treni ve nakliye treninin çarpışması sonucu 17 kişi öldü, çok sayıda kişi yaralandı.
Kaza sonrası Namibe Valisi Carlos da Rocha Cruz ve demiryolu yetkilileri, incelemelerde bulunmak için olay yerine giderken yaralılar 180 kilometre uzaklıktaki Bibala'daki şehir hastanesine kaldırıldı.
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