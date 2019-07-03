0553 313 94 23

Angelina jolie'nin güzellik sırrı | Sarımsak çayının yararları

Sarımsağın faydasını bilmeyen yok. Peki sarımsak çayının faydalarını biliyor musunuz?

03 Temmuz 2019 Çarşamba 12:52
Angelina jolie'nin güzellik sırrı | Sarımsak çayının yararları

Neredeyse her derde deva olan bir sebzenin, çayının da yararlı olduğu az çok tahmin edilebilir.

Ünlü kişilerin hayatları, yedikleri-içtikleri, güzellik sırları gibi birçok şey merak ediliyor. Sarımsak çayı da tam bu esnada ünlenmiş ve tüketilmeye başlanmış bir çaydır. Angelina Jolie'nin her sabah içtiği ve "vazgeçemem" dediği bu çayın faydaları oldukça fazla. Üstelik kahvaltı öncesi ve düzenli şekilde tüketildiğinde, yaradığı araştırmalarla kanıtlanmıştır.

Sarımsak çayının yararları

  • Kalp sağlığı korur ve basıncını düzene sokar. Kan dolaşımını dengeler.
  • Vücuttaki gazın giderilmesini sağlar.
  • Cildi tazeler ve cilt altındaki toksinleri öldürür.
  • Vitamin ve minerallerin takviyesini sağlar.
  • Sinüslerin açılmasına yardımcı olur.
  • Grip, nezle ve soğuk algınlığına iyi gelir. 
  • Bağışıklık sistemini geliştirir.
  • Vajinal enfeksiyonları durdurur ve tedavi eder.
  • Kolesterolü düşürür.
  • Ülser etkisini azaltır.
  • Kilo kontrolünü dengeler.
  • Kemikleri güçlendirir.
  • Cilde tazelik kazandırır ve yeniler.
  • Toksik maddeleri vücuttan atar.
  • Yağların yakılmasına yardımcı olur.
  • Vücuttaki enfeksiyon ve yaraları atar. 

Sarımsak çayı nasıl yapılır?

- 1 bardak su

- 2 diş sarımsak

- yarım limon

- bir miktar zencefil

Öncelikle sarımsağı birkaç parçaya bölüp suyka birlikte bir cezveye alın. Üzerine zencefili atıp kaynatmaya devam edin. Sarımsağın kokusu çıkana kadar iyice kaynatın.

Kaynatma işlemi bittikten sonra süzerek içine limonu ekleyin.

Sarımsak çayını tüketirken; kahvaltıdan önce içmek ve 15 dakika kadar da yemek yememek gerekiyor.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 03 Temmuz 2019 Çarşamba 12:52
  1. sarımsak çayı
  2. sarımsak çayı nasıl tüketilir?
  3. sarımsak çayının faydaları
  4. sarımsak çayının yararları
  5. sarımsak çayı ne işe yarar
  6. sarımsak çayı zayoflatır mı

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Eski Yargıtay üyesi İnceoğlu'na 7 yıl 6 ay hapis
    1. Eski Yargıtay üyesi İnceoğlu'na 7 yıl..
    2. Uzungöl’de Suudi turistlerin açığını..
    3. Borsa, günün ilk yarısında geriledi
    4. Kağıthane’de durdurulan otomobilin..
    5. Kurs Öğrencilerinden Gıda Bankasına..
    6. Orka Holding'den 180 gramlık "uçan..
    7. Heyecanlandıran açıklama! Üretim..
    8. Japonya'da sel felaketi! 800 bin kişi..
    9. Hindistan’da baraj patladı: 6 ölü
    10. Türk kahvesini cezve yerine fincanda..
    11. Gençlerbirliği'nde yeni sezon..
    12. Başkan Kocaman çalışmaları yakından..
    13. Başkan Söğüt, “Hizmet aşkımız kenti..
    14. Alanyaspor Siopis’i renklerine bağladı
    15. Evlendiğinde yumurta bile kıramıyordu,..
    16. Yüksek lisans başvuru tarihleri..
    17. Bahçeli’ye özel tasarım tespih
    18. Interpol’ün listesindeki 2 DEAŞ’lı..
    19. TÜFE Balıkesir ve Çanakkale’de arttı
    20. Bebeğin kimlik belgesi eve gönderilecek
    21. (Özel haber) Tamer Taşpınar: “Halterde..
    22. Düzce'de silahlı kavga! 2 yaralı
    23. Karpuz hala yarım satılıyor
    24. Çocuğu gibi büyüttüğü kuzusu peşinden..
    25. Gelibolu’da anız yangını ormana sıçradı
    26. Bolu’da uyuşturucu madde ile yakalanan..
    27. Dünya şampiyonluğuna engel yok
    28. Diyadin Kaymakamlığından ’arbede’..
    29. Afrika Birliği, Libya’daki hava..
    30. Eda Özrodop’tan büyük başarı
    AK Parti taşları kaldırdı nankör zihniyet taş koydu
    AK Parti taşları kaldırdı nankör zihniyet taş koydu
    Başörtüsüne saldıran Barış Yarkadaş'a CHP'li vekilden cevap!
    Başörtüsüne saldıran Barış Yarkadaş'a CHP'li vekilden cevap!
    Fatih Erbakan: İstanbul’u CHP’den alacağız
    Fatih Erbakan: İstanbul’u CHP’den alacağız
    Abdullah Gül, Ahmet Davutoğlu ve Ali Babacan ile ilgili dikkat çeken çıkış!
    Abdullah Gül, Ahmet Davutoğlu ve Ali Babacan ile ilgili dikkat çeken çıkış!
    Erdoğan’ı AK Parti’den ayırmak istediklerini iddia eden ünlü gazeteci: Babacan Erdoğan’a bunu söyledi!
    Erdoğan’ı AK Parti’den ayırmak istediklerini iddia eden ünlü gazeteci: Babacan Erdoğan’a bunu söyledi!

    Günün Karikatürü

    3 Temmuz 2019
    Kılıçdaroğlu'na çok sert tepki: Derhal özür dilemeli
    Kılıçdaroğlu'na çok sert tepki: Derhal özür dilemeli
    Saadet cephesinden CHP'ye eleştiri: Resmen uçuruma gidiyoruz
    Saadet cephesinden CHP'ye eleştiri: Resmen uçuruma gidiyoruz