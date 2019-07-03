Angelina jolie'nin güzellik sırrı | Sarımsak çayının yararları

Neredeyse her derde deva olan bir sebzenin, çayının da yararlı olduğu az çok tahmin edilebilir.

Ünlü kişilerin hayatları, yedikleri-içtikleri, güzellik sırları gibi birçok şey merak ediliyor. Sarımsak çayı da tam bu esnada ünlenmiş ve tüketilmeye başlanmış bir çaydır. Angelina Jolie'nin her sabah içtiği ve "vazgeçemem" dediği bu çayın faydaları oldukça fazla. Üstelik kahvaltı öncesi ve düzenli şekilde tüketildiğinde, yaradığı araştırmalarla kanıtlanmıştır.

Sarımsak çayının yararları

Kalp sağlığı korur ve basıncını düzene sokar. Kan dolaşımını dengeler.

Vücuttaki gazın giderilmesini sağlar.

Cildi tazeler ve cilt altındaki toksinleri öldürür.

Vitamin ve minerallerin takviyesini sağlar.

Sinüslerin açılmasına yardımcı olur.

Grip, nezle ve soğuk algınlığına iyi gelir.

Bağışıklık sistemini geliştirir.

Vajinal enfeksiyonları durdurur ve tedavi eder.

Kolesterolü düşürür.

Ülser etkisini azaltır.

Kilo kontrolünü dengeler.

Kemikleri güçlendirir.

Cilde tazelik kazandırır ve yeniler.

Toksik maddeleri vücuttan atar.

Yağların yakılmasına yardımcı olur.

Vücuttaki enfeksiyon ve yaraları atar.

Sarımsak çayı nasıl yapılır?

- 1 bardak su

- 2 diş sarımsak

- yarım limon

- bir miktar zencefil

Öncelikle sarımsağı birkaç parçaya bölüp suyka birlikte bir cezveye alın. Üzerine zencefili atıp kaynatmaya devam edin. Sarımsağın kokusu çıkana kadar iyice kaynatın.

Kaynatma işlemi bittikten sonra süzerek içine limonu ekleyin.

Sarımsak çayını tüketirken; kahvaltıdan önce içmek ve 15 dakika kadar da yemek yememek gerekiyor.