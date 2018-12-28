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Angelina Jolie siyasete yeşil ışık yaktı

28 Aralık 2018 Cuma 14:09
Angelina Jolie siyasete yeşil ışık yaktı

ANKARA (AA) - ABD'li aktris Angelina Jolie, gelecekte siyasete atılabileceğinin sinyalini verdi.

Jolie, BBC Today programında yayınlanan söyleşisinde, gelecekte bir gün ABD başkanlığına aday olmayı düşünüp düşünmeyeceği yönündeki soruya, 20 yıl önce buna gülüp geçeceği ancak şimdi kendisine ihtiyaç duyulan yere gideceği yanıtını verdi.

BM Mülteciler Yüksek Komiserliği özel elçisi de olan Jolie, Justin Webb ile söyleşinde siyaset, sosyal medya, cinsel taciz ve küresel göçmen krizi gibi çeşitli konularda değerlendirmelerde bulundu.

ABD'li aktris, bir gün ABD başkanlığına aday olmayı düşünüp düşünmeyeceği sorusu üzerine "Bunu bana 20 yıl önce sorsaydınız gülerdim. Her zaman söylediğim gibi bana nerede ihtiyaç duyuluyorsa oraya giderim." ifadesini kullandı.

İlginç biçimde hem hükümetlerle hem de ordularla çalışabildiğini ifade eden Jolie, "şimdilik" siyaset konusunda sessiz kalacağını sözlerine ekledi.

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Haber Tarihi: 28 Aralık 2018 Cuma 14:09
  1. Angelina Jolie
  2. Siyaset

YORUM YAZ

  • alifuatalifuat23 dk önce
    the ekonomist 2019 kapağı ve şifrelerinde boşuna gözükmüyor.

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