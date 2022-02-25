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Avrupa Angela Merkel'in cüzdanı, markette alışveriş yaparken çalındı
Avrupa

Angela Merkel'in cüzdanı, markette alışveriş yaparken çalındı

Bild gazetesinde yer alan habere göre, Merkel'in, Berlin'de süpermarkette alışveriş arabasına takılı çantasında bulunan cüzdanı çalındı.

Yeniakit Publisher
2022-02-25 17:38:00 -
Angela Merkel'in cüzdanı, markette alışveriş yaparken çalındı

Eski Almanya Başbakanı Merkel, Friedrich Caddesi'ndeki 53 numaralı karakola giderek şikayetçi oldu.

Hırsızlığın yaşandığı sırada Merkel'in yanında korumaları da bulunuyordu.

Berlin polisinden yapılan açıklamada, 67 yaşında bir kadının cüzdanının çalındığı doğrulandı ancak kişiye ilişkin bilgi verilmedi.

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