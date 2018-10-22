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Angela Merkel'den Suudi Arabistan'a silah ihracatı açıklaması

Merkel, ''Kaşıkçı olayı aydınlatılmadan Suudi Arabistan'a silah ihracatı yapılmayacak'' dedi.

22 Ekim 2018 Pazartesi 22:08
Angela Merkel'den Suudi Arabistan'a silah ihracatı açıklaması

Merkel, Hessen eyalet seçimi kampanyası dolayısıyla bulunduğu Ortenberg'de partililere yaptığı konuşmada, Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın öldürülmesine ilişkin, ''İstanbul'daki Suudi Konsolosluğunda yaşananlara bakın ne kadar da canavarca. Şunu vurgulayarak söylemek istiyorum; bu olay aydınlatılmalıdır ve bu olay aydınlatılmadığı müddetçe Suudi Arabistan'a silah ihracatı yapılmayacak.'' diye konuştu.

Suudi Arabistan, Almanya'nın yıl başından bu yana Cezayir'in ardından en çok silah sattığı ikinci ülke oldu.

Almanya, yılın 9 ayında Suudi Arabistan'a yaklaşık 417 milyon avro değerinde silah sattı.

Haber Tarihi: 22 Ekim 2018 Pazartesi 22:08
  1. İstanbul
  2. Merkel

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