Angela Merkel'den Mesut Özil açıklaması: Kararına saygı duyuyoruz

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile çekildiği fotoğrafın ve Almanya'nın 80 yıl sonra Dünya Kupası'na grup maçlarında veda etmesinin ardından eleştiri oklarının hedefinde olan Mesut Özil'in istifasına yönelik tepkiler sürüyor. Almanya Başbakanı Angela Merkel de konuyla ilgili Sözcüsü aracılığıyla bir açıklama yaptı.

Mesut Özil Almanya Milli Takımı'nı bıraktı

Hükümet Sözcüsü Yardımcısı Ulrike Demmer tarafından yapılan açıklamada, "Başbakan Merkel, Özil'e büyük saygı duyuyor. Özil, Alman Milli Futbol Takımı için büyük emek vermiş muhteşem bir futbolcu" ifadeleri kullanıldı.

Demmer, Berlin'de yaptığı açıklamada, "Mesut Özil artık bir karar verdi ve buna saygı duyulmalıdır" diye konuştu.

Özil'in takımdan ayrılmasına ve yaşanan olaylara dair açıklamasında yer alan "ırkçılık" suçlamasına temkinli yaklaşan Demmer, sporun Almanya'da uyum çalışmalarına büyük bir katkı sunduğuna dikkat çekti.

Mesut Özil'in istifası Alman ve İngiliz basınında

Ulrike Demmer, ülkesinin göçmenlerin "hoşgeldin kültürü"yle karşılandığı, dünyaya açık bir ülke olduğunu savunarak, "Göçmen kökenlilerin Almanya'ya uyumunun sağlanması federal hükümetin kilit görevlerinden biri" dedi.

Demmer, Almanya'da yaşayan 3 milyon Türk kökenli içinde çoğunluğun ülkeye uyum sağladığını da sözlerine ekledi.