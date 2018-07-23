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Angela Merkel'den Mesut Özdil açıklaması: Saygı duyuyorum, çok şey yaptı

Almanya'da Mesut Özil tartışması devam ediyor. Mesut Özil'in Alman Milli Takımı'nda oynamama kararı almasının ardından bir açıklama da, Alman hükümet sözcüsünden geldi.

23 Temmuz 2018 Pazartesi 13:06
Angela Merkel'den Mesut Özdil açıklaması: Saygı duyuyorum, çok şey yaptı

Almanya Başbakanı Angela Merkel adına açıklama yapan sözcü, "Başbakan Merkel, Mesut Özil'e büyük değer veriyor. O büyük bir oyuncu ve ulusal takım için çok şey yaptı" dedi.

Alman hükümet sözcüsü, Başbakan Angela Merkel'in Mesut Özil'in kararına saygı duyduğunu da belirtti.

Mesut Özil tartışması nedeniyle Almanya'nın göçmen politikasıyla ilgili de bir açıklama yapan Alman hükümet sözcüsü, "Almanya göçmen kökeni olanları her zaman bağrına basmaya devam edecektir" dedi.

Alman hükümet sözcüsü, Almanya'daki Türk kökenlilerin büyük bir kısmının uyumu başarıyla gerçekleştirdiğini de ifade etti.

Haber Tarihi: 23 Temmuz 2018 Pazartesi 13:06
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