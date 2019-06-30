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Almanya Başbakanı Merkel'den hastalık açıklaması

Almanya Başbakanı Angela Merkel, kameralar önünde iki defa titrerken görülmesi üzerine, kendisine yöneltilen sağlık durumuyla ilgili sorulara "İyiyim" diye cevap verdi.

30 Haziran 2019 Pazar 15:24
Almanya Başbakanı Merkel'den hastalık açıklaması

Japonya'daki G20 zirvesinde Alman DPA haber ajansına konuşan Almanya Başbakanı Angela Merkel, ''sağlığıyla ilgili endişelerin hızla yok olacağına inandığını'' söyledi. Titremesinin sebebi ve doktora görünüp görülmediği sorulduğunda ise Merkel ''doktora bildirilmesi gereken özel bir durum olmadığını'' ifade etti.

Merkel Perşembe günü Berlin'deki törende iki dakika boyunca titrerken görülmüştü. Gelecek ay 65 yaşına basacak olan Merkel, titremesi durana kadar kollarını kavuşturup bekledi. Bu sırada da kendisine uzatılan bir bardak suyu reddetti.

Merkel daha önce de Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski'nin yanında titrerken görülmüş, sebebinin sıcak havalar nedeniyle ''su kaybı''(dehidrasyon) olduğunu söylemişti.

Almanya Başbakanı 2017 yılında Meksika ziyareti sırasındaki bir askeri törende de titreme nöbetine girmişti. Merkel'in düzenli sağlık kontrolünden geçtiği ve herhangi bir sıkıntısı olmadığı bildiriliyor

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Haber Tarihi: 30 Haziran 2019 Pazar 15:24
  1. Almanya Başbakanı
  2. Almanya Başbakanı Angela Merkel
  3. Hastalık açıklaması
  4. Merkel'in hastalığı ne?

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