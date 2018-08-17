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Angela Merkel'den Erdoğan açıklaması

Almanya Başbakanı Merkel, Başkan Erdoğan'ın açıkladığı zirve ile ilgili konuştu. Merkel, "Putin'le yapacakları görüşmede konuyu ele alacağız" dedi.

17 Ağustos 2018 Cuma 15:29
Angela Merkel'den Erdoğan açıklaması

Putin'in yarın Berlin'e düzenleyeceği ziyaret hakkında açıklamalarda bulunan Merkel, Rusya, Almanya, Fransa ve Türkiye liderleri arasında İstanbul'da yapılması planlanan zirvenin Putin'le yapacakları görüşmede gündeme geleceğini ifade etti.

Dörtlü zirvenin amaca uygun olabileceğini de kaydeden Merkel, "Rusya-Türkiye-Almanya-Fransa formatındaki bir görüşme, anlamlı olabilir. Bunun için iyi hazırlık yapılmalı ve bundan dolayı da net bir tarih yok. Danışmanların bu doğrultuda bir ön görüşme yapması ve zirvenin anlamı olup olmayacağını tespit etmesi üzerinde çalışıyoruz" diye konuştu.

Haber Tarihi: 17 Ağustos 2018 Cuma 15:29
  1. İstanbul
  2. Putin
  3. Erdoğan
  4. merkel
  5. Rusya
  6. Almanya
  7. Fransa
  8. Türkiye

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