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Angela Merkel-Seehofer krizinde Şansölye'den yeni hamle

Almanya Başbakanı Merkel’in siyasi rakibi İçişleri Bakanı Seehofer’e bağlı çalışan Anayasayı Koruma Teşkilatı Başkanı Maassen’i görevden alacağı bildirildi.

17 Eylül 2018 Pazartesi 18:13
Angela Merkel-Seehofer krizinde Şansölye'den yeni hamle

Başbakan Angela Merkel, Anayasayı Koruma Teşkilatı Başkanı Hans Georg Maassen’in görevine son verme kararı aldı. Die Welt gazetesinde yer alan habere göre, Merkel’in Maassen’in görevine son vereceğini koalisyon hükümetinin diğer ortaklarına telefonla bildirdiği açıkladı. Gözlemcilerin kesin gözüyle baktığı bu iddia Merkel ile Alman İçişleri Bakanı Host Seehofer arasındaki siyasi savaşın yeni perdesi olacak.

Massen resmi olarak Seehofer’e bağlı olarak çalışıyor. Seehofer daha önce Maassen’i koruduğuna açıklayan beyanlarda bulunmuştu. Ancak Merkel’in bu kararından sonra Seehofer’in bizzat kendisinin Maassen’in işine son vermesi gerekiyor. Koalisyon ortağı SPD de Maassen’in görevine son verilmesi taraftarı. Merkel’in bir bürokrat için koalisyonu tehlikeye atmak istemediği bildiriliyor.

MASSEN GİDERSE SEEHOFER DE GİDER

Yarın, Merkel, Seehofer ve SPD Genel Başkanı Andrea Nahles’in Maasen’in geleceği hakkında karar vermek üzere buluşacağı bildiriliyor. Die Welt gazetesinde yer alan haberde ayrıca Massen’in CDU’lu bazı milletvekillerine "Horst Seehofer benim düşmem halinde kendisinin de düşeceğini söyledi" dediği bildiriliyor.

Chemnitz’deki olaylar sonrasında Maassen, yabancılara karşı cadı avı yapıldığına yönelik videonun gerçek olup olmadığı ile ilgili 'şüpheli' açıklamasını yapmış, ve olaylar karşısında açık tavır sergileyen hükümeti zor durumda bırakmıştı. Daha sonra yapılan incelemelerde söz konusu videonun gerçek olduğu ortaya çıkmıştı.

Karar

Haber Tarihi: 17 Eylül 2018 Pazartesi 18:13
  1. merkel
  2. hans massen
  3. seehofer

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