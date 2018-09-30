Angela Merkel bunu ilk kez yaptı, Almanlar dondu kaldı!

Alman haber ajansı Deutsche Welle'ya (DW) konuşan risk araştırma kuruluşu Conias'ın yöneticisi Magdelena Kircher, "Merkel'in FETÖ demesi gerçekten ilginçti, çünkü Alman siyasetçiler böyle bir tamınlama kullanmaktan kaçınır, 'Gülen yapılanması, hareketi' der. Ancak Almanya Başakanı basın toplantısında Türkiye'nin tanımını kendi açıklamasında kullanmış oldu" yorumunu yaptı.

MERKEL "FETÖ" DEDİ

Almanya Başbakanı Angela Merkel’in önceki gün Erdoğan ile düzenlenen ortak basın toplantısında "FETÖ organizasyonu" tanımını kullanması ülkede gündem oldu.

Uluslararası ilişkiler ve risk araştırma kuruluşu Conias’ın yöneticilerinden Magdelana Kirchner, Alman Başbakanı’nın bu çıkışını, "Merkel’in FETÖ demesi gerçekten de son derece ilginçti, çünkü Alman siyasetçiler böyle bir tanımlama kullanmaktan kaçınır, Gülen yapılanması, hareketi der. Ancak Almanya Başbakanı basın toplantısında Türkiye’nin tanımını kendi açıklamasında kullanmış oldu" sözleriyle yorumladı.