0553 313 94 23

Angela Merkel bunu ilk kez yaptı, Almanlar dondu kaldı!

Almanya, 15 Temmuz darbe girişimine rağmen FETÖ'cüleri himaye ederken Angela Merkel önceki gün ilk kez "FETÖ organizasyonu" ifadesini kullandı.

30 Eylül 2018 Pazar 11:21
Angela Merkel bunu ilk kez yaptı, Almanlar dondu kaldı!

Alman haber ajansı Deutsche Welle'ya (DW) konuşan risk araştırma kuruluşu Conias'ın yöneticisi Magdelena Kircher, "Merkel'in FETÖ demesi gerçekten ilginçti, çünkü Alman siyasetçiler böyle bir tamınlama kullanmaktan kaçınır, 'Gülen yapılanması, hareketi' der. Ancak Almanya Başakanı basın toplantısında Türkiye'nin tanımını kendi açıklamasında kullanmış oldu" yorumunu yaptı.

MERKEL "FETÖ" DEDİ

Almanya Başbakanı Angela Merkel’in önceki gün Erdoğan ile düzenlenen ortak basın toplantısında "FETÖ organizasyonu" tanımını kullanması ülkede gündem oldu.

Uluslararası ilişkiler ve risk araştırma kuruluşu Conias’ın yöneticilerinden Magdelana Kirchner, Alman Başbakanı’nın bu çıkışını, "Merkel’in FETÖ demesi gerçekten de son derece ilginçti, çünkü Alman siyasetçiler böyle bir tanımlama kullanmaktan kaçınır, Gülen yapılanması, hareketi der. Ancak Almanya Başbakanı basın toplantısında Türkiye’nin tanımını kendi açıklamasında kullanmış oldu" sözleriyle yorumladı. 

Haber Tarihi: 30 Eylül 2018 Pazar 11:21
  1. Erdoğan
  2. almanya
  3. merkel
  4. FETÖ
  5. DÜNYA Haberleri

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Ünlü Yeşilçam oyuncusu evinde ölü bulundu!
    1. Ünlü Yeşilçam oyuncusu evinde ölü..
    2. Emekli öğretmenler de o uygulamayı..
    3. İmar Barışı'nda son düzlüğe giriliyor
    4. Bu fotoğraflar Konya'da çekildi! Gün..
    5. 5 yıllık iftira çöktü
    6. Türkiye Avrupa'yı maalesef solladı
    7. Amerika'dan iadesi istenecek!
    8. Toroğlu: Göztepe'yi şampiyon yap, seni..
    9. Serdar Aziz hayalini açıkladı!..
    10. Antalya'ya gelen yabancı ziyaretçi 11..
    11. Barbar Yunanistan'dan insanlık dışı..
    12. Hatay'ın Reyhanlı ilçesindeki..
    13. Amerika'yı korku sardı! Silikon..
    14. Oğuzhan'dan Şenol Güneş'e tepki!..
    15. Angela Merkel bunu ilk kez yaptı,..
    16. Ordu’da genç sporcudan acı haber!
    17. Kemal Kılıçdaroğlu baklayı ağzından..
    18. İnsanlık dışı muamele! Polis Edirne'de..
    19. İstanbul'da 14 bin 200 bandrolsüz..
    20. Düzce Valisi, internet sitesine gelen..
    2018 nafaka miktarı ne kadar?
    2018 nafaka miktarı ne kadar?
    Ateistler yarın Kadıköy'de toplanıyor! 'Hain Barbi' de katılacak!
    Ateistler yarın Kadıköy'de toplanıyor! 'Hain Barbi' de katılacak!
    Sağlık Bakanlığı ek atama 2018
    Sağlık Bakanlığı ek atama 2018
    Zina kentine çevirdiler... Yerlere fuhuş kartı atıp harama çağırıyorlar!
    Zina kentine çevirdiler... Yerlere fuhuş kartı atıp harama çağırıyorlar!
    AK Parti belediye başkan aday adaylık başvuruları ne zaman başlıyor?
    AK Parti belediye başkan aday adaylık başvuruları ne zaman başlıyor?

    Günün Karikatürü

    30 Eylül 2018
    EYT yasası Ekim'de çıkıyor mu?
    EYT yasası Ekim'de çıkıyor mu?
    2019 asgari ücret için ilk rakam açıklandı
    2019 asgari ücret için ilk rakam açıklandı