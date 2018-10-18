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Angela Merkel, Avrupa'yı böyle uyardı: 'Zaman daralıyor'

Merkel, İngiltere'nin Avrupa Birliği'nden (AB) ayrılması (Brexit) konusunda yapılacak anlaşmaya ilişkin, "Zaman daralıyor, bunu biliyoruz. Yine de hala çözüm bulunamadı" dedi.

18 Ekim 2018 Perşembe 22:10
Angela Merkel, Avrupa'yı böyle uyardı: 'Zaman daralıyor'

Almanya Başbakanı Angela Merkel, Brüksel'de düzenlenen AB Liderler Zirvesi'nin ardından düzenlediği basın toplantısında, İngiltere Başbakanı Theresa May ve AB Komisyonunun Brexit Başmüzakerecisi Michel Barnier'nin, liderleri Brexit müzakereleri konusunda bilgilendirdiğini söyledi.

Görüşmelerde İngiltere ile yapılacak çıkış anlaşmasında özellikle Kuzey İrlanda ile İrlanda arasındaki sorunla ilgili çözüm bulunamadığını ifade eden Merkel, "Zaman daralıyor, bunu biliyoruz. Yine de hala çözüm bulunamadı" diye konuştu. 

Son haftalarda yoğun ve yapıcı müzakereler yapıldığını belirten Merkel, AB'deki 27 ülkenin, gelecekte AB üyesi olmayacak İngiltere ile Birlik arasında iyi ilişkilerin olması konusunda bir çözüm istediğini kaydetti.

BREXİT KONUSUNDA İLERLEME SAĞLANIRSA LİDERLER BİR ARAYA GELECEK

Merkel, müzakerelerde ilerleme sağlanması durumunda yeniden bir araya gelineceğini ancak bu toplantının ne zaman yapılacağının şimdilik öngörülmediğini anlattı.

İngiltere ile AB arasında yapılacak anlaşman İrlanda ile Kuzey İrlanda arasındaki ilişkinin gelecekte nasıl olacağı yönünde bir cevap içermesi ve bunun anlaşmada yer alması gerektiğine işaret eden Merkel, "Anlaşma olmadığında tatmin edici bir cevap da olmaz" ifadesini kullandı.

Zirvede göç konusun da ele alındığını bildiren Merkel, bu alanda Afrika'nın kuzeyindeki ülkelerle ilişkileri daha da yoğunlaştırma kararı alındığını dile getirdi. 

Merkel, bununla ilgili Mısır'ın önerisine uyarak şubatta AB ile Arap Ligi'nin katılacağı bir toplantı düzenleneceğini, toplantının Mısır'ın daveti üzerine yapılacağını kaydetti.

MUHATAP AB KOMİSYONU

İtalya'nın bütçesiyle ilgili tartışmalar konusuna da değinen Merkel, bunun muhatabının AB Komisyonu olduğuna dikkati çekti. Merkel, bu konuda 'dürüst ve iyi bir diyaloğa ihtiyaç duyulduğunu' ifade etti.

Merkel, zirve kapsamında İtalya Başbakanı Giuseppe Conte ile yaptığı görüşmede, İtalyan hükümetinin yolsuzlukla mücadele ve saydam yapıların oluşturulmasına ilişkin gerçekleştirmek istediği reformların İtalya için yararlı olacağını söylediğini aktardı.

Haber Tarihi: 18 Ekim 2018 Perşembe 22:10
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