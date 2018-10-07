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Angela Merkel: Afrika bir problem değil, fırsat kıtası!

Almanya Başbakanı Merkel, Afrika'nın bir problem olarak değil, fırsat kıtası olarak görülmesi gerektiğini söyledi.

07 Ekim 2018 Pazar 09:02
Angela Merkel: Afrika bir problem değil, fırsat kıtası!

Hristiyan Demokrat Birlik Partisi (CDU) Genel Başkanı Merkel, Kiel kentinde partisinin gençlik teşkilatı Junge Union'un (JU) düzenlediği toplantıda konuştu.

Mültecilerin yüzde 90'ının Afrika ve Asya'da bulunduğuna dikkati çeken Merkel, gelecekte Afrika'dan Avrupa'ya mülteci geçişinin daha da yoğunlaşacağını ifade etti.

Merkel, buna hazırlıklı olunmasının gereğine işaret ederek, bu bölgelere kalkınma yardımından daha fazlasının yapılması gerektiğini dile getirdi.

Ekonomi alanında faaliyet gösteren herkesi Afrika'da iş yapmaya çağırdığını belirten Merkel, şöyle dedi:

"Afrika geleceğin pazarı. Afrika'nın harika gençleri var. Bırakın Afrika'yı sürekli bir problem olarak değil, bir fırsat kıtası olarak görelim."

Merkel, Almanya'nın, kasımda Afrika ülkelerine yatırım olanaklarını saptamak için bir toplantı düzenleyeceği bilgisini de paylaştı.

Almanya'da mülteci krizinin yaşandığı 2015 dönemine de işaret eden Merkel, o süreçte hatalar yapıldığını kabul ederek, uluslararası yardım kuruluşlarının yeterince desteklenmediğini kaydetti.

Avrupa Birliği'ni de farklı alanlarda ortak stratejiler üretmeye davet eden Merkel, AB'nin, önemli dış politika konularında ortak tutum sergilemesi gerektiğini, bu şekilde küresel dünyada aktör olabileceğini sözlerine ekledi.

KAYNAK: AA

Haber Tarihi: 07 Ekim 2018 Pazar 09:02
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