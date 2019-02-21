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ANFA güvenlik okulu yeni personel yetiştiriyor

Kurulduğu 2005 yılından beri park, bahçe ve yeşil alanlar başta olmak üzere şehrin muhtelif yerlerinde asayişi sağlayan ANFA Güvenlik Müdürlüğü, verdiği hizmet içi eğitimlerin yanı sıra yeni personel de yetiştiriyor.

21 Şubat 2019 Perşembe 11:56
ANFA güvenlik okulu yeni personel yetiştiriyor

Kurulduğu 2005 yılından beri park, bahçe ve yeşil alanlar başta olmak üzere şehrin muhtelif yerlerinde asayişi sağlayan ANFA Güvenlik Müdürlüğü, verdiği hizmet içi eğitimlerin yanı sıra yeni personel de yetiştiriyor.


ANFA Güvenlik Müdürlüğü, Ankara’da kurulduğu 2005 yılından beri şehrin çeşitli yerlerinde asayişi sağlıyor. ANFA Güvenlik, başkentlilerin huzurlu ve güvenli bir şekilde yaşamlarını sürdürebilmeleri adına verdiği hizmet içi eğitimlerin yanı sıra yeni personel de yetiştiriyor.


Bugüne kadar 14 bin kursiyere özel güvenlik eğitimi veren ANFA Güvenlik Eğitim Okulu, güvenlik personeli olmak isteyen kursiyerleri, alanında uzman donanımlı eğitmenlerle, teknoloji ile iç içe hazırlanmış akıllı sınıflarda mesleğe hazırlıyor. Ankara Büyükşehir Belediyesi ANFA Güvenlik Müdürlüğü’ne bağlı çok boyutlu eğitim veren ANFA Güvenlik Okulu, teorik eğitim yanında sahada uygulamalı eğitim de veriyor. Bu eğitimleri alan kursiyerler, eğitimin ardından sınava tabii tutuluyor ve yeterli başarıyı gösteren kursiyerlere kurum tarafından sertifikaları veriliyor. Ankara’nın birçok noktasında görev yapan ANFA güvenlik personeline de hizmet içi eğitimler vererek donanım kazandırdıklarını ifade eden ANFA Güvenlik Genel Müdürü Metin Kıratlı, “Yeni güvenlik personeline ihtiyaç duyulduğu takdirde önceliği kendi kursiyerlerimize veriyoruz. Personel seçimi yaparken de derslere düzenli katılmış olmasını ve sınavda gösterdiği başarıyı dikkate alıyoruz” dedi.



Silahlı veya silahsız sertifika veriliyor


Nitelikli özel güvenlik görevlisi yetiştiren ANFA’dan, silahlı veya silahsız sertifika almak isteyenlerin belirli kriterleri karşılaması gerekiyor.


Silahsız sertifika için başvuracak adayların 18 yaşını doldurmuş ve en az ortaokul mezunu olması gerekiyor. Silahlı sertifika almak isteyen adaylarda ise 21 yaşını doldurmuş ve en az lise mezunu olma şartı aranıyor. Adayların her iki sertifika için de tam teşekküllü sağlık raporu ve adli sicil belgesi ile birlikte ANFA Güvenlik Müdürlüğü’ne başvurması gerekiyor.


Silahsız sertifikasını silahlı sertifikaya dönüştürmek isteyen adaylar da toplam 3 gün süren 20 saatlik eğitimin sonunda atış eğitimine tabi tutuluyor.

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Haber Tarihi: 21 Şubat 2019 Perşembe 11:56
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