0553 313 94 23

Anestezi teknisyeni FETÖ sanığına hapis

Kayseri'de örgütün sözde "mütevelli heyeti" içerisinde yer aldığı iddiasıyla yargılanan sanığa "terör örgütüne üye olma" suçundan 7 yıl 6 ay hapis cezası verildi

15 Ocak 2019 Salı 13:16
Anestezi teknisyeni FETÖ sanığına hapis

KAYSERİ (AA) - Kayseri'de, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında yargılanan örgütün sözde "mütevelli heyeti" içerisinde yer aldığı iddia edilen anestezi teknisyeni 7 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Kayseri 4. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmada, tutuklu sanık Kadir K. ve avukatı hazır bulundu.

Sanık Kadir K, hakkındaki iddiaları ve suçlamaları kabul etmediğini belirterek, "Kullandığım telefon hattı eşime aittir, hattı ben kullanıyordum. 2006 yılına kadar hattı ben kullandım. ByLock yüklemedim. ByLock içeriğinde ismi geçen şahısları tanımıyorum. Bank Asya'da hesabım vardır. Aylık borsadaki dalgalanmalara göre para yatırırdım." dedi.

Tanık O.A ise sanığı tanıdığını ifade ederek, "Sanıkla beraber aynı hastanede görev yapardık. Sanık mesai arkadaşımdır. Sanıkla beraber 2015 yılında mütevelli heyeti içerisinde yer aldık. Sanık örgütsel sohbetlere katılırdı. Sohbetler memurlar derneği binasında olduğu için sanığı sohbet çıkışlarında görürdüm. Sanık mütevelli heyeti içerisinde yer aldı." şeklinde konuştu.

Cumhuriyet savcısı mütalaasında, sanığın, tanık beyanları ve yapılan incelemeler neticesinde tutukluluk halinin devamını ve cezalandırılmasını istedi.

Mahkeme heyeti, sanık Kadir K'ya "terör örgütüne üye olma" suçundan 7 yıl 6 ay hapis cezası verdi. Heyet daha sonra sanığın tahliyesine hükmetti.

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 15 Ocak 2019 Salı 13:16
  1. anestezi teknisyeni
  2. dava
  3. FETÖ
  4. hapis cezası
  5. kayseri
  6. sanık

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Borsada günün ilk yarısı (2)
    1. Borsada günün ilk yarısı (2)
    2. Günün ilk yarısında endekslerin..
    3. Günün ilk yarısında şehir..
    4. Borsada günün ilk yarısı (1)
    5. "Tunus devrimi, hedeflerinin ancak..
    6. "Yabancıların Türkiye'ye güveninde..
    7. AB, kasımda dış ticaret açığı verdi
    8. Arnavutça Makedonya'da ikinci resmi..
    9. Beşiktaş Babel'in alternatifini..
    10. Kadıköy'de vinç devrildi
    11. Yahudileri korku sardı! Ülkeden..
    12. Taksiciden filmlere konu olacak..
    13. AK Parti TBMM Grup Toplantısı
    14. GÜNCELLEME - Kocaeli merkezli FETÖ/PDY..
    15. Eski başsavcı vekili Fikret Seçen'in..
    16. FETÖ firarisi Kanter hakkında kırmızı..
    17. Anestezi teknisyeni FETÖ sanığına hapis
    18. "Poşet üreticilerini destekleyen bir..
    19. Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Suriye'de..
    20. Erdoğan, Aliya İzzetbegovic'in..
    Çin'den savaş çıkaracak 'idam' kararı!
    Çin'den savaş çıkaracak 'idam' kararı!
    Olay iddia! 'Sözcü Gazetesi'ne kayyım atanacak'
    Olay iddia! 'Sözcü Gazetesi'ne kayyım atanacak'
    Din karşıtı din öğretmeni niçin korunuyor?
    Din karşıtı din öğretmeni niçin korunuyor?
    Erdoğan'ın hamlesi üreticinin yüzünü güldürdü
    Erdoğan'ın hamlesi üreticinin yüzünü güldürdü
    Ortalığı karıştıracak savaş iddiası! Pentagon gizleyemedi
    Ortalığı karıştıracak savaş iddiası! Pentagon gizleyemedi

    Günün Karikatürü

    15 Ocak 2019
    Cumhuriyet tarihinin en büyüğü! 80 bin asker emir bekliyor
    Cumhuriyet tarihinin en büyüğü! 80 bin asker emir bekliyor
    CHP'den Trump'ın tehdidine destek!
    CHP'den Trump'ın tehdidine destek!