Anestezi teknikerinin şüpheli ölümü Özel bir hastanede anestezi teknikeri olarak çalışan Ayşe Karaman'ın ölümüne ilişkin soruşturma kapsamında gözaltına alınan bir kişi tutuklandı

ANKARA (AA) - Başkentte özel bir hastanede anestezi teknikeri olarak çalışan Ayşe Karaman'ın şüpheli ölümüne ilişkin soruşturma kapsamında gözaltına alınan bir kişi tutuklandı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Karaman'ın, erkek arkadaşı olduğu belirtilen doktor Ö.T'nin Dikmen'deki evinde ölü olarak bulunması üzerine soruşturma başlattı. Gözaltına alınan Ö.T, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Soruşturmayı yürüten Cumhuriyet Savcısı tarafından sorgulanan zanlı, sevk edildiği Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği tarafından tutuklandı.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.