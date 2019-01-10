"Aned Askeri Üssü saldırısı BM'ye meydan okumadır"

ADEN (AA) - Yemen hükümeti, Lahic kentindeki askeri üsse insansız hava aracıyla düzenlenen ve 4 askerin ölümüne, bazı üst düzey askeri yetkililerin de yaralanmasına yol açan saldırının Husilerin barışı reddettiklerinin bir işareti olduğunu bildirdi.

Yemen Başbakanlığından yapılan yazılı açıklamada, El-Aned Askeri Üssü'ndeki askeri geçit törenini hedef alan Husi saldırısı "Birlemiş Milletler'e (BM) karşı bir meydan okuma" olarak değerlendirildi.

Husilerin "İran tarafından desteklenen ajandayı uygulamaya devam ettiği" belirtilen açıklamada, BM, Güvenlik Konseyi ve uluslararası toplumun ise Husilere karşı sessiz kaldığı aktarıldı.

"Bu tavır Husilerin saldırgan ve vahşice üsluplarını sürdürmelerine cesaret vermektedir." ifadeleri kullanılan açıklamada, saldırının Husiler tarafından barışın reddedildiğinin bir işareti olduğu kaydedildi.

- Genelkurmay Başkanı da yaralandı

Birleşik Arap Emirlikleri'nin Yemen'in Lahic bölgesindeki karargahı olarak bilinen Aned Askeri Üssü'ne bugün askeri geçit töreni sırasında insansız hava aracıyla bombalı saldırı düzenlenmişti.

Askeri kaynaklardan alınan bilgilere göre, saldırıda 1'i subay 4 asker ölmüş, Yemen Genelkurmay Başkanı Tümgeneral Abdullah en-Nahi, Genelkurmay Başkan Yardımcısı Salih ez-Zendani, Lahec Valisi Ahmed et-Turki, Vali Yardımcısı Salih Bekri, Askeri İstihbarat Başkanı Tümgeneral Muhammed Tammah ve Aned Üssü Komutanı Muhammed Cevvas hafif yaralanmıştı.

Husilere bağlı El-Mesira televizyonu, saldırının sorumluluğunu Husilerin üstlendiğini bildirmişti.

Yemenli taraflar, BM himayesinde İsveç'in Stockholm kentinde 6-13 Aralık'ta gerçekleştirilen istişare toplantılarında esir değişimi, Hudeyde Limanı ve Taiz'le ilgili anlaşma imzalamıştı.

İsveç'te imzalanan anlaşmanın uygulanması noktasında ise şu ana kadar somut bir ilerleme kaydedilemedi.

Uzun süredir siyasi istikrarsızlığın hüküm sürdüğü Yemen'de, Husiler ile hükümete bağlı güçler arasında çatışmalar yaşanıyor. Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin denetimini elinde bulundururken, Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten bu yana Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor.